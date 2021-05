Cisma en MC

Arcano celeste, agnóstico arcano donde los enigmas alzó el trymegisto: por querer leerte abrió juliano en su imperio el cisma, y se hizo anticristo, exégeta, gnóstico del cielo pagano una metamórfosis solar vio en el Cristo. Ramón Del Valle Inclán Solo aquella que va en busca del agua puede romper el cántaro. Juan Gómez Jurado

La voz de Bours

Ricardo Bours fue claro: no declina, tan solo se suma al proyecto de Ernesto Gándara. Invita a que los electores que se decantarían por él, tachen en la boleta el nombre del abanderado de ‘Va por México’ en la contienda por la gubernatura de Sonora.

Candidato a la gubernatura del estado de Sonora por Movimiento Ciudadano. Con Bours, #HastaDondeTope. (Ricardo Bours)

Hay quien dice que el detonante de esta decisión fue el dolor y enojo que siente Bours por la artera muerte de su amigo Abel Murrieta , quien buscaba la presidencia municipal de Cajeme por el mismo instituto político, y de que culpa a la 4T —e incluso a su propio partido— de poco apoyo e interés por enderezar las cosas en su tierra.

Así, el camino que ha tomado Bours puede pensarse para perjudicar a quien ve como el causante de los males de seguridad y otros en Sonora y todo lo largo de la República: la 4T. Específicamente por el ladino asesinato de Abel Murrieta , nadie responsabiliza a Claudia Pavlovich como gobernadora; se señala al gobierno federal por su desidia en las estrategias en contra de la violencia. A AMLO (abrazos no balazos) y a Durazo, dado que fue el encargado de la política de seguridad.

¿Estrategia electoral?

Otros hablan de que solo existe una estrategia electoral por parte del abandera de Movimiento Ciudadano para derrumbar al puntero en la contienda, Alfonso Durazo de Morena , al tiempo que asesta un golpe a la administración federal.

Indudablemente, si Gándara le ganara a Durazo , ello sería un gran golpe para AMLO . ¿Hasta dónde llegaría el presidente para asegurarse de que su abanderado gane? ¿O preferiría desconocer los resultados y las elecciones? impugnar los resultados? Yo creo que haría ambas cosas.

Y es que las diversas encuestas sobre la intención del voto de cara a los comicios del 6 de junio señalan que alrededor de un 8-9%. del electorado sonorense votarían por Bours , precisamente lo que Durazo le lleva de ventaja a Ernesto Gándara en estos momentos.

Obviamente esta acción del abanderado emecista no es sinónimo de que se traslade en su totalidad a Gándara los votos que hubiese recibido Bours. Ya veremos el día 6 cómo esta decisión impacta en los resultados electorales.

La reacción de Durazo

Aun con la noticia, Alfonso Durazo estaba en una situación “cómoda”. Sí finalmente perdía en la contienda, habría podido argumentar que ello se debió finalmente a causa de la “triquiñuela” de Bours ; si ganaba, podía decir que resultaba victorioso a pesar de este intento. Pero al pronunciarse como lo hizo, Alfonso Durazo da a entender que está ardido y teme perder. Por ello, a esta columnista no le parece una movida acertada este tuit:

(@AlfonsoDurazo)

Sale a la luz

Sin embargo, haciendo de lado lo comicial, Bours deja en claro muchas cosas:

La primera, y tal vez la fundamental, es que Movimiento Ciudadano (al responder como lo hizo a la decisión unilateral de Ricardo Bours ) se está comportando, mismo ahora, es un apéndice de Morena. El posicionamiento de MC no deja de parecerse a una verdadera adhesión en el ejercicio de gobierno de la 4T.

La segunda, que va de la mano con lo anterior, es que MC no respaldó a un Bours agraviado.Tan maltratado y herido como una buena parte de la población de Sonora, la cual solo observa aterrorizada cómo la violencia se incrementa, los muertos siguen sumando y el gobierno federal continua sin proponer ninguna salida o estrategia. La muerte de Murrieta parece haberle afectado mucho más a Bours que su partido en general. El asesinato de Abel Murrieta tiene muy enojados a muchos miembros de MC en Sonora, enojo que puede cimbrar aun más al partido si sus líderes no entienden la magnitud de lo que se está viviendo en tan convulso estado.

Mezquindad de MC

La dirigencia de Movimiento Ciudadano no entendió la importancia que tendría su reacción a la acción tomada por su candidato. Tenían que haber respaldado a Bours, y si no querían sumarse y aglutinar de forma abierta a la oposición, al menos no insistir con tanto celo en quedarse solos como partido.

Más allá de que eso es imposible dados los tiempos electorales, MC demostró su egoísmo de no querer apoyar el grito ahogado de miles de sonorenses que piden la unidad y un alto a la violencia.

En Sonora y en todo México, Movimiento Ciudadano sigue de pie, no apoya y no se sumará a ningún candidato de otro partido. (Movimiento Ciudadano)

Bours le puso voz a ese clamor. Fue más lejos, al hacer un llamado para quienes pensaban votar por él, mejor dirijan sus votos a Gándara. Un llamado al voto útil, literalmente. Y tiene más valor cuando es desde la voz de uno de los propios contendientes uno que no declina pero sí suma.

Además, la propuesta de programa de gobierno de Bours tiene muchas coincidencias con el de Gándara. ¿Qué tanto le ofreció en ese sentido este último al primero?

Enojos al interior del emecismo

El no respaldar a Bours inicia el cisma en MC. El candidato a gobernador demostró que, al interior de MC hay enojos personales en contra del gobierno federal y de la forma en que Dante Delgado y Clemente Castañeda llevan el partido . Este incidente -que no accidente- era el momento perfecto para que dichos personajes hicieran la excepción y rompieran lo que habían establecido de ir solos en las boletas electorales en las diversas entidades. Esta era la ocasión para demostrar que más allá de sus intereses, en ciertas ocasiones podían unirse a un proyecto en contra de Morena.

Prefirieron no hacerlo y con ello, para no pocos electores, confirmando el creciente rumor de ser aliados de Morena.

Prefirieron responder que MC no comparte ni apoya la postura, por lo cual darán una conferencia de prensa para detallar qué ocurrirá con esa candidatura.

Demostraron también su sordidez, habiendo perdido un candidato de manera violenta, solo lo utilizaron como un acto político y propagandístico para sacarle jugo. Pero cuando su candidato principal en Sonora, amigo del finado, decidió buscar la unidad, cuando las palabras cobran vida al volverse en actos, ahí, en ese momento MC demostró su mezquindad y enseñó su verdadera naturaleza.

Ahora bien, la reacción interna de MC seguramente será muy fuerte en contra de la decisión de Bours dado que, más allá si sus candidatos en Sonora siguen su ejemplo, sí resentirán el cambio de votos que el abanderado aseguraba para su partido.

Todo lo anterior, solo ahonda el cisma creado por ellos mismos, el cual no será nada fácil de manejar por la dirigencia de MC. Tendrán que pensar en la reacción interna en contra de Bours por haber dejado colgado a diversos candidatos de MC en Sonora, por un lado, y cómo minimizar la reacción adversa institucional contra el candidato que todos saben está muy dolido y enojado, por el otro.

Rompimiento de un partido

Estamos atestiguando el primer cisma de un partido político en esta temporada electoral. Es sorpresivo dado que muchos pensamos que el primero en tenerlo sería Morena.

La acción llevada a cabo por Ricardo Bours no solo podría terminar por torpedear al delfín de López Obrador. También deja expuesto a MC, sus diversos intereses y hasta la empatía ideológica de su partido con Morena.

En todo caso, lo que vale la pena destacar es que hasta hace una semana, la sorpresa de la política nacional era MC. Había posibilidades de pasar de tener una gubernatura (Jalisco), a gobernar al menos por dos más (Campeche y NL).