¿Y la vacuna patria ? La que iba a ser la vacuna desarrollada por científicos mexicanos, y que estaría lista en 2021 ¿qué pasó?

Han transcurrido dos largos años y no hay información disponible acerca de la fase clínica en que se encuentra, ni de cuándo estará lista y disponible para aplicarse en México y en el mundo, e incluso, recientemente prefirieron inocular a los niños, de los cuales, por cierto, apenas un 30 por ciento tiene el esquema completo de vacunación, con un mega lote de la vacuna cubana Abdala a pesar de no tener las autorizaciones internacionales.

Vacunas seguras y eficaces

La emergencia tomó por sorpresa al mundo. Lideres de todas las naciones y organismos internacionales como la ONU y la OMS tuvieron que hacer alto en sus actividades para buscar la mejor forma de contrarrestar el virus que se propagaba cada vez con más fuerza.

Con el apoyo de las economías más poderosas a nivel mundial, científicos y laboratorios se abocaron a producir en tiempo récord una vacuna eficaz y segura para frenar el avance de la pandemia. Lo consiguieron y se puso a disposición de toda la humanidad, así los países ricos y pobres tuvieron acceso a través de los mecanismos acordados en el marco del G-20.

En esos momentos México logró sorprender a propios y extraños al consolidar, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, contratos y compras internacionales que garantizaban el abasto de la vacuna. La logística para traerlas dosis al país fue impecable y las negociaciones acordes a lo que se requería, lo cual permitió que llegaran en tiempo y forma. Un logro lidereado por la subsecretaria de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado y su equipo.

Pésima ejecución

Sin embargo, cuando llegaron comenzaron los problemas. A pesar de que existían partidas presupuestales suficientes y que la secretaria de Hacienda había realizado las gestiones necesarias, no se pagaron a tiempo.

La Subsecretaría de Salud a cargo del Dr. Hugo López Gatell fue la instancia encargada de adquirir y coordinar con el Ejército su distribución.

Lamentablemente, en un tema de vital importancia para millones de mexicanos decidieron actuar políticamente y aprovechar el suministro con fines electorales, por si fuera poco, por negligencia desaparecieron o caducaron millones de dosis que fueron “guardadas” para ser aplicadas justo antes del proceso electoral de 2021.

Lo absurdo fue que, mientras con mucha responsabilidad, funcionarios de alto y medio nivel de diversas dependencias del gobierno federal hacían esfuerzos por atender a la población, el presidente y López Gatell desestimaban los riesgos al grado de la burla, y con sonrisas socarronas aseguraban no era grave. Nadie puede olvidar la imagen de AMLO enseñando en su mañanera sus fetiches, como los ”detentes” y al subsecretario afirmando, entre otras cosas, que la sana distancia o el cubrebocas no eran necesarios, o que si se llegaba a 60 mil víctimas mortales, entonces si sería de gravedad.

Pero las cosas se complicaron aún más. Los datos oficiales señalan a la fecha más de 330 mil decesos, y, según el registro de las actas de defunción del INEGI, van más de 600 mil muertos por Covid-19.

Patria

Luego de sorprender con la oportuna negociación para asegurar el suministro de vacunas, López Gatell y AMLO decidieron cambiar la dinámica y optar, bajo criterios completamente políticos, por vacunas no certificadas y que no garantizaban su efectividad, todo por dar preferencia a sus aliados Rusia, China y Cuba, cuyas vacunas hasta la fecha no han sido avaladas por la OMS.

Entonces, AMLO y Gatell, junto que la directora del Conacyt, decidieron ”ponerse a la altura” de sus aliados políticos e inventar una vacuna a la que llamaron “Patria” y lo repitieron como pregoneros, una y otra vez, pero a la fecha no hay nada.

Pasaron dos años desde su anuncio y “Patria” aún no sale del horno y, al parecer, ni saldrá. Otra quimera de AMLO.

La gestión a cargo de algunos integrantes de su Gabinete fue oportuna y eficaz, sin embargo, AMLO no permitió que continuaran con un excelente trabajo, para, como es su costumbre, darle al tema el matiz político electoral que tanto le interesa.

Hoy, malas vacunas, mala ejecución, menos niños protegidos, más riesgos y un fracaso absoluto en ejecución.

