En política no hay casualidades y este jueves, a tan solo unas horas de que el presidente López Obrador se reuniera con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, fue detenido René Gavira Segreste, ex jefe de Administración y Finanzas de Segalmex y quien enfrenta al menos cuatro órdenes de aprehensión por diversos delitos de corrupción.

Esta acción podría derivar en más detenciones o al menos, en develar la inocultable corrupción e impunidad que han caracterizado a este gobierno.

El dique se cae

Durante las últimas semanas el dique que AMLO había preparado para transitar su gobierno en la opacidad total parece ya no aguantar y empieza a salir a la luz toda la corrupción, los que la operan y los que se benefician.

El gobierno medio había librado los expedientes producto del hackeo a la Defensa Nacional que hizo el colectivo Guacamaya donde expusieron corruptelas y una serie de actos que AMLO pretendió esconder, por ejemplo, donde señalan que cuando era gobernador de Tabasco, Adán Augusto López entregó el control de los órganos de seguridad pública al Cártel Jalisco Nueva Generación o las investigaciones del Ejército a gobiernos estatales y municipales de Morena vinculados con el narcotráfico.

Como siempre AMLO pretendió descalificar la información asegurando que era “politiquería” para descalificar su gestión: “ya la guacamaya se volvió zopilote”. Claro está que ni la FGR a cargo de Gertz Manero, ni otras instancias judiciales hicieron algo al respecto.

Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, se reunió con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en Palacio Nacional (Presidencia)

Corrupción al desnudo

El periodista Carlos Loret de Mola publicó el primer capítulo de la serie titulada El Clan que, según el periodista, se tratará de una serie de reportajes especiales que desnuda la forma en que se organiza la corrupción en la 4T, empezando por la familia presidencial.

En la primera entrega revela la llamada telefónica de Amílcar Olán, un íntimo amigo del hijo del presidente López Obrador, que habla, con el desparpajo de quien se sabe impune, de cómo este año, nada más en Quintana Roo, se va a ganar 500 millones de pesos en contratos.

En otra investigación, en su columna de El Universal el periodista Mario Maldonado señala cómo se está financiando la campaña de Claudia Sheinbaum : “La Casona”, donde Giovanni Medina, un operador de la autodenominada 4T suele citar a empresarios para solicitar recursos y apoyo para la campaña de la candidata presidencial, es un polvorín… Días después de esta reunión, Giovanni Medina, quien colecciona cuadros de Picasso y Miró, se dedica a cobrar las sumas millonarias porque “es el compromiso que se tiene con la candidata de Morena”.

Quien parece “desahuciado” es el hijo mayor del presidente, luego de encubrirlo por toda clase de temas, como tráfico de influencias, la casa gris, la casa de Coyoacán, por conflicto de interés., en una conferencia mañanera AMLO declaró que espera que sus hijos y familiares se “porten bien” cuando deje la presidencia. “Ya no puedo más, sí me hago cargo de Jesús Ernesto, porque tiene 16 años, todavía no es mayor de edad, es el único”.

Las casualidades no existen

Y menos en política, hay varios ejemplos, como la detención y posterior extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos, así como la detención de El Nini, Néstor Isidro Pérez Salas, presunto líder de las fuerzas especiales de Los Chapitos e integrante del Cártel de Sinaloa, o que, después de reunirse con Biden, a través de su Consejería Jurídica se solicitara al Senado de la República permiso para el ingreso a México de una comitiva de once militares estadounidenses, con el objetivo de brindar entrenamiento especial a las fuerzas armadas del país

AMLO vivirá en carne propia la experiencia que tuvo Enrique Peña Nieto , quien inició a tambor batiente logrando de manera democrática al menos once importantes reformas estructurales que a México le hacían mucha falta, todo se le vino abajo por un detalle, el exceso de corrupción que privó en su gobierno. Cayó estrepitosamente junto con el PRI, que hasta entonces fue cuando verdaderamente perdió, no solo la presidencia de la República, sino el Congreso y la mayoría de las entidades federativas y los congresos locales.

AMLO ha tratado a toda costa de mandar al diablo a las instituciones, de ejercer un gobierno autoritario y de tapar las trapacerías de sus allegados, pero tal parece que ya no puede más , ya no puede tapar la altísima corrupción de su gobierno.

X: @diaz_manuel