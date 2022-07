VA EN SERIO

Ahora que hemos estado en Colombia para el Campeonato Nacional de natación de este país, podemos decir que México es muy superior en el nivel deportivo de los nadadores y nadadoras; sin embargo, hay cosas que no entendemos, por ejemplo, llegó hasta estás tierras colombianas, justo a Medellín, la Federación Mexicana de Natación que ya no tiene nada que ver con la organización de eventos, y menos internacionales, y estuvo promoviendo vía la gente del coordinador de eventos, David Callejas, ante las autoridades colombianas, que el que no llevará visto bueno de la FMN para el masters de la próxima semana no le dejarán competir

Por más amenazas de que si no pagan su afiliación a esta competencia no podían competir, afortunadamente la Comisión Estabilizadora checó el tema y ya no habrá ningún problema, y no tendrán que pagar un solo centavo.

Es triste que en México, algunos equipos e instituciones por el temor de que queden eliminados sus deportistas pagan lo que les pide la FMN. Es increíble que hayan cobrado cerca de 10 millones de pesos aproximadamente, ya que son 500 pesos por nadador y hay 10 mil, más lo que tengan que pagar por competencia.

Es una práctica común, pero cuando ya esa federación no debe operar es un abuso. Afortunadamente se tomaron acciones para evitar que abusaran de estos masters. Lo mismo sucederá en Guadalajara en los próximos días en el Campeonato Nacional, para el que esta federación ha convocado sin la facultad de hacerlo y seguramente sacarán una buena lana de ello.

Lo preocupante es que en nuestro país no hay quien les ponga un alto para que ya no abusen, y que dejen en paz a la gente que se dedica a estos deportes. Toda la gente que hace natación en México por temor tiene que cubrir sus cuotas a una federación que ya no existe. Afortunadamente en Colombia detectaron esta situación con los masters y la detuvieron a tiempo.

Ojalá haya un hasta aquí para esta situación tan desagradable que lleva varios años en la natación de México.