VA EN SERIO

Esta semana, termina el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación (CCCAN) en Barbados, a los que México envío más de 100 competidores, todos patrocinados por sus padres y en algunos casos apoyados por los Institutos del Deporte de sus estados. Una experiencia buena para los nadadores, pero con un punto para destacar.

Por supuesto que no hay que menospreciar el gran éxito que están teniendo los jóvenes mexicanos en esta competencia, en la que de cada tres medallas que se reparten, una es para México. Los países más representativos además de México son Venezuela, Puerto Rico, algo Cuba, pero no más, así que nuestros deportistas están dando una gran exhibición.

Nos habíamos acostumbrado a no participar en el CCCAN porque pensábamos que no aportaba nada para los nadadores. Para ponerlo en otras palabras, es más o menos algo similar a lo de Concacaf con la Selección Nacional en el futbol, en donde no representan un gran reto, donde no nos enseñan nada, por el contrario.

Lo que preocupa son los altos costos para venir a este tipo de eventos, cuando en lo que se refiere a lo deportivo, habría otras competencias de mejor nivel y hasta menor costo. Para ir a Barbados, los padres de familia hicieron el gasto e incluso apoyaron a algunos entrenadores con su viaje, lo cual también ha sido positivo.

Regresando al tema deportivo y al hecho de dominar un evento que no es del nivel óptimo, hay que decir que nos encanta ser cabeza de ratón en lugar de ser cola de león. Los padres son felices cuando sus hijos son premiados y se escucha el himno nacional. Pero hay otras mejores competencias para estas categorías que participan en Barbados y que podrían considerarse. Que quede claro, fue una buena lección de trabajo, bien organizado, un honorable esfuerzo, pero podemos ir por más, sobre todo con la calidad de nadadores que tenemos.

No es demeritar, insisto, lo que ha sucedido en el CCCAN y el esfuerzo de Jorge Medina, quién logró conjuntar a más de 100 competidores para que participaran en este evento, pero habría que buscar y planear ir a campeonatos Con un mejor roce internacional, que permitan crecer y medir los verdaderos alcances, cómo algunos que hay en Canadá, Estados Unidos, o en Argentina.

Repito, en esto del deporte preferible ser cola de león que cabeza de ratón, pero esto puede cambiar.