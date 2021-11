Los tuits incompletos de Estefanía Veloz y Simon Levy

Hoy estuve viendo mi feed de Twitter y me encontré con dos tuits de personas que no sigo pero que expuso gente que sí sigo.

Simón Levy

El primero que vi fue el de Simón Levy, entiendo que él fue parte de la Secretaría de Turismo hace algunos meses. Pues lo que leí que me parece que le faltaron algunas palabras para estar completo fue lo siguiente:

“¿Quién es un empresario? El que arriesga capital no el que es un apéndice del gobierno. El que crea valor privado y público, genera empleos y desarrolla el territorio no el que lo saquea y no desarrolla. Paga impuestos y muchas veces genera innovación. Gran semana.” Tuit de Simón Levy

Pues tiene razón pero creo que está hablando del empresario como un conquistador, un salvador, una persona que casi tiene el toque divino de hacer maravillas. Sí, los buenos empresarios deberían de hacer todo lo que Levy dice pero falta algo. El empresario no solo desarrolla el territorio sino a la comunidad. El empresario debe de ser motor de desarrollo del país y dar oportunidades de crecimiento a la gente que está cooperando con ellos. El empresario solo tiene el capital monetario pero le falta todo el capital humano que al final es lo que hace la empresa. Si el empresario arriesga el capital, no es porque sea un salvador o una hermanita de la caridad, es porque ve una oportunidad de obtener una ganancia mayor y consistente que si tuviera el dinero en el banco. Si la persona que se arriesga, además busca el bien y el desarrollo de la comunidad, es lo que hace que pase de ser un empresario a un gran empresario.

Estefanía Veloz

Después de esto veo un tuit donde Estefanía Veloz llama al evento de la F1, un evento de blancos, de pigmentocracia.

Esto es lo que puso Veloz:

“Sostengo mi opinión sobre la Fórmula 1 y la pigmentocracia. Es un evento frívolo al que solo tiene acceso la élite del país que evidentemente es blanca.” Tuit de Estefanía Veloz

Sí, la F1 es un evento caro pero no creo que sea un evento al que solo tiene acceso la élite del país. Muchas personas que no cabrían dentro de lo que Veloz define como pigmentocracia, ahorran todo un año para poder ver un deporte que les gusta. Sí, porque sale más barato ver el evento en México que viajar a Europa a ver una carrera. Entonces, así como que elitista, no lo es. Súmele también que una buena parte de las entradas del evento son compradas por empresas para otorgarlas como premio a sus vendedores, para recompensar a sus clientes o para empezar a hacer pláticas con posibles clientes.

Además de esto, el evento es generador de empleos, aunque sea temporales, ayuda mucho a la economía formal pero también le da un impulso a la informal pues afuera seguramente se ven vendedores de dulces, refrescos y productos alusivos a la carrera.

La industria hotelera y la restaurantera reciben a miles de comensales que vienen solo a la carrera. Solo la recolección por el impuesto hotelero ha de beneficiar a la Ciudad de enorme manera. Los permisos para la venta de alcohol , los permisos para uso del autódromo y todos esos impuestos también le hacen bien a las arcas de la CDMX. Imagínese, si antes, con la carrera medio patrocinada por el gobierno había ingresos ,ahora que el gobierno no le mete dinero seguro hay mucho más ingresos para la CDMX.

Da igual que sea un evento caro, da igual que la gente crea que solo es para la élite del país. Créame que muchos otros países quisieran tener eventos así para mover la economía de las ciudades.

¿Por qué tuits incompletos?

Porque ni los empresarios son los salvadores del pueblo de México, ni la F1 es un evento que solo beneficia a la parte alta de la pirámide de la pigmentocracia.

Los empresarios son necesarios para el desarrollo de la población porque con inversión de capital pueden lograr que una población crezca, pero siempre les hace falta la parte de la comunidad que hace que la idea de inversión del empresario funcione.

Los eventos de la élite no siempre son elitistas y muchos de ellos traen beneficios económicos a una gran parte de la población, no importa que tan frívolos o no sean.

No polaricemos por polarizar, siempre hay que ver un poco más allá de las ideas que nos presentan.

¿Usted qué piensa?