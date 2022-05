Las expectativas se modificaron, las posibilidades de crecimiento, son reales de acuerdo a las proyecciones de SHCP se considera probable un crecimiento promedio del 2% del PIB para este 2022, la realidad es que los indicadores macroeconómicos son estables a excepción de una inflación cercana al 8% que sigue siendo un factor de riesgo de estabilidad que ha impulsado AMLO a promover un pacto económico para controlar precios en la canasta básica, no sin las recurrentes objeciones y descalificaciones de diversos opinologos de todo y contra todo.

El objetivo es lograr un pacto con las empresas privadas para limitar aumentos de precios en cuando menos 25 artículos de la canasta básica. Si bien la inflación alta es un tema global, a nivel nacional se han hecho esfuerzos en el gas y el combustible con subsidios. El plan de AMLO busca que los productos básicos estén menos expuestos a la volatilidad. Se han hecho conversaciones con el sector privado, pero el tono belicoso de cada semana, no apoya, además de que el equipo económico de la SHCP, no se caracteriza por ser un buen comunicador en la materia y dejan todo el tema en AMLO y lo cual solo confirma que concentra demasiados frentes.

Se estima que el subsidio por gasolinas es del orden de los 400 mil millones de pesos, lo cual disminuye capacidad en los ingresos públicos para destinar en obra productiva. Se puede mejorar recaudación, pero si esta se destina a subsidios, será un proceso que limitará a este gobierno si no logra negociar un pacto en beneficio de todos y para ello necesita de los empresarios y no estar en debate constante en temas clave.

Este plan o pacto antinflacionario se dará a conocer el próximo 4 de mayo, el cual genera compromisos en los precios y la promoción de autoconsumo, la intención es lograr disminuir un 20% el precio de los productos básicos actuales en todo el país. Formalizar este pacto antinflacionario, genera una deuda con el sector privado y hará que mida muy bien los subsidios en combustible o en alimentos.

Entre los productos que se busca contener en precios está el pollo, cerdo, arroz, azúcar, limón, tortilla, huevo, leche y pan de caja. Así que grupos como Bachoco, Maseca, Bimbo, Lala, Wal Mart, Soriana, Chedraui y la Comer, tendrán un lugar especial en este pacto económico. Banco de México tiene el mandato constitucional de garantizar la estabilidad de precios, sin embargo, no lo está logrando y no se le ve liderazgo o participación en este pacto, por lo menos hasta este día ultimo de abril.

En mi opinión el equipo económico de AMLO no está al nivel de las circunstancias actuales, mas allá de las reestructuras a nivel internacional, que esas si las comunican, el tema nacional para impulsar la economía y bajar la inflación, brillan por su ausencia y nula comunicación. La Banca de Desarrollo sigue en modo nadando de muertito, lo cual no genera verdaderos esquemas de apoyo y garantías financieras para las MIPYMES, que al no entenderlas y atenderlas, las dejan sin apoyos y en consecuencia limitado desarrollo regional.

¿Cuál ha sido el resultado del (RESICO) Régimen Simplificado de Confianza del SAT?, buscaba facilitar el pago de impuestos para personas con menor capacidad administrativa, se tendría una tasa mínima del 1% de ISR cuando los ingresos sean menores a 300 mil pesos anuales. Una tasa máxima de 2.5% para aquellos con ingreso anuales de hasta 3.5 millones de pesos. Sin embargo, no hay datos estadísticos públicos de la incorporación de informales. De hecho, a este último día de abril, el SAT sigue sin resolver problemas de exceso de tráfico en su plataforma, aunado a modificaciones en sus sistemas que han generado mayor complejidad por el contenido de datos.

La complejidad hace necesario contar con el apoyo y asesoría de contadores para hacer uso de la plataforma del SAT. La realidad es que la migración al nuevo régimen simplificado no se ha generado como esperaba y ello genera incertidumbre en diversos temas con el SAT. El mismo identifica a 12.5 millones de personas Físicas con Actividad Empresarial, de las cuales el 82% genera ingresos menores a 3.5 millones de pesos, los cuales se verían beneficiados con el nuevo régimen. Mismo que también beneficiaria a Personas Morales con ese nivel de ingresos anuales.

El Nuevo Régimen Fiscal busca generar flujo de ingresos sin contratar deuda a efecto de destinar recursos Educación, Salud, Seguridad Pública, justicia, Obra Pública y apoyo a Sectores Económicos, apoyo a jóvenes y pensión universal. La recaudación fiscal en México es del orden del 16% del PIB, la media en los países miembros de la OCDE donde forma parte México es del 34% de su PIB, el Nuevo régimen Fiscal pretende alcanzar el 20% del PIB y cerrar en 2024 con un 25% del PIB.

El objetivo ya no es cubrir déficit con deuda, que fue receta por décadas a partir de los 80s, el efecto de endeudamiento y baja recaudación, se reflejó en mayores costos financieros para el país, esa vulnerabilidad es contrastante con el principal socio comercial de México. Sin embargo, la mala ejecución y el acoso que genera el SAT en sus acciones no son factores para lograr esos objetivos.

Somos un país de serios contrastes de desigualdad y es muy importante que se paguen impuestos, en incorporar a la formalidad actividades productivas, al final la infraestructura de carreteras, de salud, de educación, de justicia, de seguridad, buenas o malas las convivimos todos, así que todos debemos pagar impuestos en la medida de la generación de nuestros ingresos. Esperemos un buen pacto antinflacionario y que el SAT informe sobre las fuentes de recaudación y publiqué información del avance del RESICO.