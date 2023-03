Por Luis Escobar Ramos

Las buenas habilidades y creatividad de los trabajadores mexicanos, pero sobre todo por las facilidades que los gobiernos les otorgan en su afán de captar inversiones, han permitido una alta precarización de los empleos mediante salarios que les permiten a esas empresas altos márgenes de utilidad, lógico es, superiores a los que logran en sus países de origen; lo anterior nos tiene identificados y considerados como una nación netamente maquiladora-manufacturera, que como todos sabemos, en la cadena productiva globalizada es empleo de segundo valor o por debajo del trabajo creativo y de innovación, que es donde realmente está el valor agregado y las utilidades al ser los creadores y propietarios de las tecnologías .

Consideré esencial abordar este tema, ya que en los últimos meses se ha hablado mucho sobre la llegada de fuertes inversiones al país, incluso ha sido del dominio público que el Presidente de los Estados Unidos Joseph Biden en su reciente visita a México, como parte de la agenda Bilateral colocó una propuesta al Presidente López Obrador para que el gobierno mexicano y algunas empresas acepten participar en nanotecnología y producción de microchips, una industria altamente preciada y rentable, en la que varios países buscan su inclusión. Se ha mencionado que de concretarse lo anterior se daría una fuerte derrama económica para el país; lo narrado me lleva a reflexionar y analizar los motivos que podrían llevar a esto, encontrando aspectos interesantes, desde mi muy particular óptica, que hoy compartiré con ustedes.

El fenómeno denominado “NEARSHORING”, no es nuevo, sin embargo se le pretende adjudicar un motivo y origen inmediatista asociado a la pandemia ocasionada por la COVID-19, esgrimiendo que durante ella varios países se dieron cuenta de que al estar ubicadas en Asia la mayoría de las empresas que suministran importantes insumos y componentes, sobre todo del ámbito tecnológico y de algunas industrias como la automotriz, telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), entre otras, debido a ello se detuvo en gran medida la producción en las diferentes ramas de industria.

Sobre lo anterior es fundamental destacar y no olvidar que la ubicación de esas empresas en el continente asiático obedeció en su momento a un factor central que no era otro que el bajo costo de la mano de obra (incluso más barata y precaria que en Latinoamérica ), que ofrecían los países asiáticos, sobre todo China (conocida en su momento como la fábrica del mundo); hoy la situación ha cambiado de manera radical con la planeación de mediano y largo plazo que este país diseñó y que en la actualidad le está rindiendo frutos, al pasar de ser una nación meramente receptora de tecnología, maquiladora y manufacturera, a una que gracias a la apuesta por la educación, la inversión en ciencia y tecnología, innovación y desarrollo ha logrado altos índices de progreso, crecimientos del producto interno bruto hasta de 2 dígitos en algunos años, aunado a ello y como consecuencia los salarios han aumentado, sin que con esto digamos que están dentro de los mejores del mundo, no obstante, si ha sido motivo para que diferentes países y empresas de occidente dejen de utilizar sus servicios y hoy estén tomando la decisión de relocalizar su producción hacia otros continentes.

Los acontecimientos recientes, entre ellos la pandemia, nos llevó a una crisis sanitaria, que asociada al fuerte desabasto de componentes en las cadenas de suministro conformaron el escenario perfecto para la crisis mundial que a la fecha vivimos, así también representó la coyuntura ideal para los Estados Unidos, ya que muy poco se menciona pero es una realidad que los Norteamericanos libran desde hace ya algunos años una “GUERRA FRÍA TECNOLÓGICA” con China que tiene como fundamento el estándar 5G y las tecnologías exponenciales, ya que es un hecho que quien imponga su hegemonía en este entorno tecnológico, será quien mantenga el control mundial de ahora en adelante, con las implicaciones que esto conlleva.

Así como lo ya mencionado en esta entrega, existen desde mi apreciación, muchos motivos más que están dando lugar a este fenómeno, mismos que abordaremos en las siguientes semanas…

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales