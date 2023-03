Perlas Sueltas

• El jueves 9 de marzo, en el Boletín Laboral Burocrático, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ( TFCyA ) publicó el acuerdo del reconocimiento gubernamental a la elección de Hugo Alfredo Alonso Ortiz como secretario general de la sección 1 “Limpia y transportes” del SUTGCDMX.

• Alonso Ortiz, además de encabezar al grupo de 11 de secciones que en conjunto agremian a la mayoría de los 110 mil trabajadores de base del gobierno de la CDMX, ha manifestado públicamente su simpatía porque la doctora Claudia Sheinbaum sea la candidata de Morena a la Presidencia de la República.

• Rubén Tovar Valencia, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SITSSC) de la CDMX, se ha convertido en uno de los impulsores de la precandidatura a la Presidencia de la República de la doctora Sheinbaum, con la certeza que su gobierno es escrupulosamente respetuoso de los derechos de los trabajadores.

• El SITSSC, con sus más de tres mil agremiados es el mayoritario entre los trabajadores administrativos de la dependencia policiaca de la capital del país. Fue el gobierno de la doctora Sheinbaum el que reconoció el derecho que tenían de organizarse sindicalmente, al no ser policías como indebidamente se les clasificaba.

• Porque como jefa la conocemos, tenemos la certeza que desde la Presidencia de la República impulsaría un nuevo sindicalismo, ajeno por completo a estructuras caducas que se olvidaron de los trabajadores, es el eje del discurso que en las últimas semanas Valencia Tovar ha desarrollado en asambleas de agremiados al sindicato que encabeza, uno de los pocos exitosos de la libertad sindical.

• El divorcio de la conductora de televisión, Galilea Montijo y Fernando Reina, ex tesorero del Municipio de Atizapán, en el Estado de México, puede convertirse en un escándalo político: por lo pronto una mujer ligada a él, Daniela Miruvska Ruiz, ex militante de Morena y en la actualidad del PAN, busca evitar que su ex esposo, Carlos Marín sea postulado a la Presidencia Municipal.

• La ex directora de la mujer municipal -duró sólo cuatro meses en el cargo- dicen en redes sociales, es la manzana de la discordia, pese a estar casada en ese entonces con Carlos Marín -de quien ahora, como panista, mediante difamaciones pretende evitar que Morena lo haga su candidato al municipio, en donde tiene posibilidades reales de ganar las elecciones-.

• Marín no es desconocido de los atizapanenses, debido a que fue ya candidato del partido verde y presidente de la asociación ECAD, por lo que los ataques de su ex esposa se enmarcan en el contexto político electoral que se vive en el Estado de México, a unos días de que inicien las campañas por la gubernatura, en las que Alejandra del Moral y Delfina Gómez buscarán el triunfo.

• Bertha María Alcalde Luján, aspirante a consejera en el INE, además de hija de Berta Luján, ex contralora dela CDMX en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y vocera del Frente Auténtico del Trabajo, fue super delegada de los programados federales en Chihuahua, al sustituir temporalmente a Juan Carlos Loera, candidato perdedor de Morena por la gubernatura del estado.

• La aspirante a consejera electoral -hermana de la secretaria del trabajo y previsión social del gobierno federal, Luisa María Alcalde-, una de las más altas respuestas correctas en el examen de conocimientos que aplicó el comité técnico -integrado con mayoría de simpatizantes de Morena-, despertó sospechas que con anticipación hubiese tenido acceso a las preguntas, ¿será?

• Entre las iniciativas que la señorita Alcalde plantea, es que el padrón electoral salga del INE y pase a control del gobierno federal. Es decir, regresar a la época de la Comisión Federal Electoral que dependía de la Secretaría de Gobernación, que en 1988 con Manuel Bartlett como titular, generó sospechas que mediante un fraude se evitó el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas por la Presidencia de la República.

• El dueño de las tres empresas -Comercializadora Munrro, S.A. de C.V., Grupo Industrial Asad, S.A. de C.V. y Hamer, S.A. de C.V.- que la ganó contratos por 500 millones de pesos -de los 750 millones que gastará en uniformes y ropa de trabajo del ejercicio fiscal 2022-, es un personaje con ligas en el PAN.

• Por cierto, el hecho que el TFCyA haya publicado en el Boletín Laboral Burocrático la toma de nota de la ilegal y antidemocrática elección de Graciela Soto Robledo al frente de la sección Sinaloa del SNTISSSTE, no significa que haya ganado el juicio de nulidad iniciando por Oneyda Quintero Castillo.

• Ese juicio pasará, a finales de este mes, a resolución. Independientemente del laudo que emita el TFCyA -debió negar la toma de nota por las notorias violaciones al estatuto sindical- la resolución final será por la vía del amparo, instancia en la que la gestión de la señora Soto Robledo verá su final, debido a que su elección no es legalmente válida.

Comisión nacional de auxilio (Especial)

• Desde el 10 de marzo y hasta el 20 de julio -cuatro largos meses-, la sección sindical XXXIX del SNTISSSTE, realizará entre los trabajadores del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, una engañosa y mentirosa campaña de designación y/o actualización de beneficiarios ante la comisión nacional de auxilios.

• Engañosa y mentirosa esa campaña, porque en realidad pretende que los trabajadores autoricen de manera expresa el descuento sobre el tres por ciento del salario mínimo burocrático para esa comisión, lo que desde su ingreso al ISSSTE debieron informarles.

• El articulo 38 fracción II de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que para la aplicación de ese descuento -al igual que de cuotas sindicales- el trabajador debe manifestar su voluntad expresa. A la comisión de auxilios y al SNTISSSTE, la afiliación era automática, por lo que desde siempre se les ha cometido fraude y pudieran solicitar el regreso del dinero -más intereses- que sin su consentimiento les han descontado.

• En los formatos que se entregan a los trabajadores, se menciona precisamente que en términos de ese dispositivo legal, solicitan ser considerado como miembros de la comisión de auxilio. Se aprovechan de la ignorancia de los trabajadores para engañarlos. La campaña engañosa y mentirosa la llevan a cabo Ricardo González Alfaro y Salvador Bazán Castillo, secretarios general y de pensiones y jubilaciones de la seccional.

• Los cinco años de la gestión Luis Miguel Victoria Ranfla en la presidencia del SNTISSSTE (2017-2022), el presidente y tesorero de la comisión de auxilios fueron Erick Arturo García Salamanca Varela y su papá Francisco García Culebro. Durante ese largo periodo no informaron de los intereses que generó el fondo que recibieron en mil millones de pesos y que se redujo en unos 150 millones.

• En diciembre concluyó la auditoría que Norma Liliana Rodríguez Argüelles ordenó se practicara a esa comisión. Parece evidente que no procederá en contra de los García Culebro, pese a que manejaron de manera corrupta dineros de los trabajadores -Erick Arturo ni siquiera cumplía con los requisitos para presidirla-. Y es que la presidenta del SNTISSSTE tendría que clarificar la compra de la casona en la Colonia del Valle y la forma en que pagó los lujosos cruceros vacacionales con su familia.

“Los textos escritos en esta columna no son informaciones con sustento en documentos; son versiones no confirmadas que se escuchan en los sindicatos.”

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales