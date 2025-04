“Sometimes I’m good for nothin’ Sometimes the best you’ve ever had Sometimes I need your lovin’ Sometimes I stab you in the back I found a meanin’ Just what I needed Cut on the bathroom wall (uh) Midnight reflection Cravin’ attention Under the disco ball” MILEY CIRUS

Los científicos lo saben. La física determina: “todo espacio vacío tiende a ser ocupado”. Los políticos también lo saben, casi mejor que nadie. Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (Interior) de Estados Unidos, ocupó el espacio que tenía que haber tomado el gobierno mexicano...

Como toda heroína de cómic, a Noem se le critica por ser mujer, por su apariencia física y se pasa por alto que los anuncios, mensaje y campaña son claros, ciertos, justificados y al punto. No está diciendo mentiras y lo que señala causa el impacto que buscaban.

Claro, no nos gusta que diga que “cazarán” a quienes rompan sus reglas. No queremos ver que habla de criminales, esto es, de “si estás considerando entrar a América (Estados Unidos) ILEGALMENTE”. Total, un aviso a cualquiera que rompa las leyes estadounidenses. Un mensaje que tendría que dar la autoridad mexicana, avisando objetivamente lo que ocurrirá a los migrantes que crucen de manera ilegal a Estados Unidos desde este lado de la frontera.

Kristi Noem tiene fama de ruda ganada a pulso por ella misma, al haber escrito que prefirió matar a su cachorro porque hacía mucho ruido cuando era gobernadora de Dakota del Sur. Ahora como secretaria de Seguridad Nacional le encanta aparecer como parte de la Liga de los Superhéroes (y otras series y cómics por el estilo). Montada a caballo, usando armas largas, patrullando la frontera, enfrente de la cárcel en El Salvador avisando que ahí irán todos los migrantes deportados por violar la norma. Narrativa que está teniendo impacto. ¿Algo equivocado en ello? No creo. Exagerado tal vez, como toda campaña, pero no errado.

Ya dependerá de los gobiernos de donde migran las personas se pregunten qué es lo que están haciendo (o dejando de hacer) como gobernantes, donde aún con esos avisos de castigo feroz, sus connacionales siguen prefiriendo migrar hacia Estados Unidos. Las oportunidades para los mexicanos en México no están fluyendo.

Dicha campaña del gobierno norteamericano lleva en México más de un mes en la TV abierta y en redes sociales. La pregunta es entonces el porqué el gobierno de México decide protestar hasta ahora; ¿qué fue lo que le molestó a nuestras “autoridades”, pero no antes?, ¿o será que como el 28 de marzo vino Kristi Noem a México a hablar con la presidenta Sheinbaum, no procedía quejarse en ese momento? De eso pasaron ya tres semanas…

Pero a lo que voy: el gobierno de México es MUY poco objetivo al momento de protestar por lo que hacen otros países y dentro de México mismo. Veamos: en Cuba viven en un apagón constante y las autoridades van duro contra todos los que protestan o se manifiestan; en Venezuela también. Y la 4t no dice nada.

¿Que se roben las elecciones o que ni siquiera las celebren? No le hace. ¿Que Rusia ataque Ucrania? La política de la 4t dicta quedarse callados. Y me puedo seguir…

Así, ante la campaña de Kristi Noem que busca desincentivar el flujo migratorio de ilegales desde nuestro país a Estados Unidos, nos debemos preguntar: ¿no es adecuado desincentivar la migración ilegal? Para ella y el gobierno que ella representa lo mejor es hacerlo con una campaña de este tipo en programas estelares de la TV como son partidos de futbol y otros eventos que no tienen fronteras. Si no nos gusta la forma (forma es fondo en política), pues hagámoslo de manera diferente. O pónganle aranceles al anuncio, pero no hagan a la presidenta Sheinbaum a pelearse con un anuncio.

Porque lo cierto es que en el cobijo de la libertad de expresión y máxime una autoridad gringa hablando de lo que hará en su país (no en el nuestro), la campaña es adecuada y es lo que hay que hacer.

El gobierno de México ya va tarde. Sendas campañas de este tipo hacen falta para marcar el tono y detener el flujo migratorio de Centro y Sudamérica a México. ¡Aprovechen al “bad cop” estadounidense!

La campaña en cuestión puede gustarnos o no, ser prepotente, rayar en lo sádico, pero en sí misma no es una violación a los Derechos Humanos. El contenido del anuncio no es discriminatorio; muestra a una persona que no se detendrá ante nada para frenar el flujo migratorio en su país.

Trump no es el salvador de Estados Unidos ni del mundo y Kristi Noem tampoco es una mujer maravilla. Tan solo es la secretaria de Seguridad Nacional que avisa de forma cruda a los posibles migrantes para que no intenten incursionar ilegalmente en territorio yanqui. Lo normal.

Giro de la Perinola

Lejos queda el 28 de marzo cuando Kristi Noem se reunió con la presidente Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y saliendo de la reunión dijo que la primer mandataria “es extraordinaria”. La reunión superó las dos horas y discutieron los “avances en materia de migración y seguridad”.

He señalado ad nauseam que NO nos fiemos de Trump, de sus dichos, ni los de su equipo. Especialmente cuando estos ensalzan a una persona. Son el antecedente de que golpeará con todo. Kristi Noem primero halagó el oído y después soltó los anuncios región 4t.