Tras su plenaria, Morena ¿cicatrizará?

“I’ve looked at clouds from both sides now

From up and down and still somehow

It's cloud illusions I recall

I really don’t know clouds at all.

(He mirado las nubes desde ambos lados ahora

De arriba abajo y todavía de alguna manera

Son ilusiones de nubes lo que recuerdo

Realmente no conozco las nubes en absoluto.)”

Joni Mitchell, ‘Both Sides Now’