En Jalisco ya comienza a tomar forma lo relacionado a lo que se espera sea nuevamente una magna convocatoria ciudadana en esta entidad, esta vez en torno a la movilización denominada “19M ¡Vamos a Ganar!”, a celebrarse a lo largo y ancho de la república mexicana y que en el caso de Jalisco tendrá como sede la Plaza de la Liberación el próximo 19 de mayo con la meta de reunir a más de 60 mil personas para defender la democracia, la justicia, exigir cese la violencia y apoyar a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

Para ello, más de 80 organizaciones de la sociedad civil ya se aprestan a participar y se reportan listas no solo para atender el llamado sino para generar la mayor movilización que se haya registrado en los últimos años en esta Perla Tapatía.

Lo anterior fue dado a conocer a representantes de medios de comunicación la mañana de este martes 30 de abril durante la conferencia de prensa convocada en la Cámara de Comercio de Guadalajara y Zapopan (CANACO), donde se dieron cita también representantes de los organismos de la sociedad civil participantes en el emplazamiento, tales como Confío en México, Frente Cívico Ciudadano, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, Misión Rescate México, Foro Plural Jalisco, XiudadanosMx, Consejo Cívico Ciudadano; Sí por México, Valentín Gómez Farías, Sociedad Mexicana de Ingenieros, Unión Social de Empresarios, México Libre, Movimiento Ciudadano estamos en Acción, Jalisco Activo, Conciencia Cívica Jalisciense y Gardenias Tapatías, solo por mencionar algunas.

El objetivo es que en esta ocasión se rebase por mucho el número de ciudades participantes respecto a la marcha del pasado febrero que convocó a más 120 en nuestro país y en el extranjero, y en el caso particular de Jalisco, se pretende superar el número de ciudadanos que concurrió la vez pasada, que según medios de comunicación reunió a 40 mil personas y de acuerdo con los organizadores unas 60 mil.

La meta de cualquier manera, es superar con creces esa marca y abarrotar la Plaza de la Liberación para dejar claro que es una exigencia de los mexicanos y en este caso de los jaliscienses, la libertad, la democracia, la justicia, la paz, y que cesen la violencia y la muerte por homicidios.

La tarea primordial será motivar a la gente a salir en la Zona Metropolitana de Guadalajara y se logre hacer lo propio en ciudades medias, en las regiones y municipios, de cualquier forma que puedan manifestarse, porque hay una unidad plena en favor de la democracia y en defensa de la república.

Y aquí cabe destacar que a diferencia de las marchas convocadas por partidos políticos en las ciudadanas no existen acarreos y menos ahora que la sociedad está más fuerte que nunca.

Y también es de señalar que aquí no se trata de apoyar a partidos políticos , son más de 80 organizaciones las que están convocando a la movilización y cada una de ellas es libre de manifestar su apoyo a los candidatos que desee pero la manifestación no de trata de eso, aunque ciertamente se tiene en común el apoyo a Xóchitl Gálvez y el rechazo a Morena.

En esta elección cada partido tiene que hacer su tarea y la hacen, y la deberán seguir haciendo. Sus estructuras tienen que trabajar, es su libertad, es su trabajo.

Las organizaciones vamos a trabajar por Xóchitl Gálvez, como estamos haciendo, y ya cada agrupación, sin cuestiones de partido, hará lo que determine correspondiente.

Lo que se hará en conjunto será promover el voto. Que la gente vote, que vaya y lo haga. Que vote por quien quiera, pero que lo haga razonadamente, inteligentemente y decida, por México, por Jalisco, a qué conviene más.

De lo que sí están conscientes, seguros y unidos los organismos es que nadie quiere a Morena.

Se quiere defender a México, defender a Jalisco. Y más que un voto cruzado, es un voto definido. Que cada quien lo defina, cómo ejerce su derecho. Muchos están definidos ya por un candidato, otros por otro candidato. Otros van a analizarlo. Otros seguramente lo harán en los próximos días. Será la libertad de cada agrupación, o de agrupaciones en conjunto, la que defina.

La elección que viene es trascendental, es fundamental, lo hemos dicho y lo reiteramos, no se trata de votar para que salga un color y entre otro color; el típico, ‘quítate tú para ponerme yo’, se trata de que la ciudadanía, la sociedad, la comunidad, el pueblo, como le quieran llamar a la colectividad, haga su tarea y la estamos haciendo, quizá supliendo lo que debió haber hecho durante muchos años el gobierno de distintos colores, trabajando, o la autoridad electoral que tenía la obligación y no lo hizo, de generar cultura política, cultura cívica, de hacer que la sociedad se involucrara más. Y es el momento, y lo reiteramos, de que la política, quede claro, no es solamente para los partidos, o para quienes tienen una militancia partidaria activa, o para quienes tienen la oportunidad de ser integrados o designados, o designados para posiciones, que la política es de todos, que la política la podemos hacer desde la ciudadanía, desde la sociedad, más allá de los partidos, y lograr con una mayor profundidad en la cultura cívica y política, a los ciudadanos, la verdadera transición que no será de un partido a otro, sino será cuando entre todos logremos salir y motivar a la gente, a mucha gente, para que vote, para que tome las urnas, como tomamos la plaza, llegar a una transición real; cuando la sociedad está involucrada, no solamente en decidir quién gana o quién pierde, sino en decidir cómo se ejerce el poder público, esa es la mejor forma.

