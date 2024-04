“La Casa Blanca”, fue sin duda el caso que marcó la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto , luego que en noviembre de 2014 una investigación periodística revelara que la primera dama, Angélica Rivera Hurtado había comprado una casa de 7 millones de dólares en una exclusiva zona residencial de la capital mexicana.

La casa había sido comprada al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de grupo Higa, un contratista del gobierno cercano a Peña Nieto desde hacía muchos años.

Angélica Rivera explicó en un video que la casa había sido comprada con sus ganancias como actriz de Televisa durante 25 años y afirmó que al no ser formalmente servidora pública (no estaba en la nómina del gobierno) no tenía la obligación de hacer públicos sus bienes, como la mayoría de los burócratas de alto nivel.

La compra terminó por cancelarse y dos años después, el presidente pidió disculpas a los mexicanos por ese “error”. Lo hizo el 18 de julio, justo durante el acto de promulgación de las leyes que darían vida al Sistema Nacional Anticorrupción.

Por ese escándalo, el sexenio de Peña Nieto es recordado como el de mayor corrupción.

¿Porqué traigo a colación el tema?

Porque parece que en la actual administración se pueden cometer toda clase de corruptelas por parte de funcionarios, candidatos, parentela del presidente y no pasa ni pasará nada.

Los casos de corrupción han sido documentados a través de videos, audios, contratos, y no hemos visto a nadie bajo investigación y mucho menos aceptando errores y ofreciendo disculpas. Lo más que se ha hecho es removerlos de algún cargo y darles otro de perfil más bajo, o de plano obligarlos a que se “guarden” por un rato en tanto se olvida el “incidente”, como suelen llamar en la Cuarta Transformación a las tragedias.

En esta ocasión no me referiré a las casas de Bartlett; los ventiladores a sobreprecio de Bartlett Junior; los hermanos del presidente y sus sobres amarillos; los contratos de la prima Felipa; las casas de Irma Eréndira y su esposo el señor Ackerman; los contratos directos entregados por Zoé Robledo a su hermano; los moches de Delfina; los carruseles en bancos; los desfalcos de Ana Guevara; la Casa Gris; los contratos directos y el conflicto de interés en las obras faraónicas del presidente en favor de los hijos del presidente y sus primos, etc. Hoy dedicaré esta columna a Norma Rocío Nahle García y el altísimo nivel de corrupción que presuntamente ha alcanzado, al grado que se habla estaría siendo investigada y seguida de cerca por el FBI.

Rocío Nahle pasó de ser asesora de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados en las legislaturas LIX y LXI, y del Senado en la LXII a convertirse en diputada federal por Veracruz y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión. Una vez que López Obrador ganó la presidencia en 2018, la nombró secretaria de energía, cargo que ocupó hasta su dimisión en 2023 para contender por la gubernatura de Veracruz.

Es evidente que alguien que tiene la creencia que para extraer petróleo basta con ‘perforar un pozo como si se fuese a extraer agua’ carece de total conocimiento en la materia. Y para mal de los mexicanos, ese es nada menos que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en 2013 criticaba las gestiones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) sobre la extracción de crudo en México, y en un video que todavía circula en redes sociales preguntaba: ”¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo? Eso siempre lo han hecho los técnicos, los trabajadores de Petróleos Mexicanos. No tiene mucha ciencia, no se requiere mucha tecnología”.

Así que, una vez manifiesta su ignorancia en el tema, seguramente a la secretaria de energía, Rocío Nahle, no le resultó nada complicado convencerle de que podría edificar una refinería en tiempo récord, con un presupuesto hecho sobre las rodillas y con una serie de negativos que, o no tomó en cuenta o los pasó por alto.

Así nació Dos Bocas, la refinería que ha sido inaugurada ya en varias ocasiones y es fecha que no refina un solo barril de petróleo crudo y se ha constituido como una devoradora de recursos que ya triplicó el costo inicial proyectado y no se ve para cuando entrará en funcionamiento.

Pero eso no le quitó ni poquito el sueño a Rocío Nahle, quien pese al monumental fracaso que ha sido la Refinería Olmeca, sin pena abandonó la obra para buscar la gubernatura de Veracruz . Menos le importó dejar en ridículo a Andrés Manuel, quien había prometido que para junio de 2023 se estarían produciendo 170 mil barriles diarios de petróleo crudo, mientras que, para el 15 de septiembre de ese mismo año, durante el aniversario de la Independencia de México, ya se estaría refinando al doble.

Por cierto, la obra fue proyectada con un costo de 8 mil millones de dólares y ya se le han invertido más de 20 mil millones de dólares, y contando.

Así las cosas, Dos Bocas no ha producido nada para los mexicanos; excepto para la zacatecana, Rocío Nahle, a quien en los últimos días, se le han encontrado propiedades que rondan los 100 millones de pesos, así como la posesión de decenas de gasolineras y cuentas en paraísos fiscales que alcanzan los 5 millones de dólares.

Dicen por ahí que “Tener dinero, no es un delito. El delito es no poder comprobar la procedencia lícita del mismo”.

Este lunes 22 de abril, el periodista Edgar Hernández, ganador del Premio Nacional de Periodismo, publicó en el espacio noticioso Línea Caliente: “El tesoro de Nahle, se descubren 5 millones de dólares en paraísos fiscales”.

Comparto aquí un extracto de su texto:

“De pronto ríos de dinero fluyeron de la nada a paraísos fiscales. A los presuntos 100 millones estimados en propiedades familiares de la familia Nahle, sin contar el departamento en Nueva York que esta por darse a conocer, se suma otro escándalo por el descubrimiento de exportación de sumas millonarias en dólares a paraísos fiscales. José Luís Peña, Jeff Ferguson y Rocío Nahle (SIG CODE VDR00038/CD-000947856GGA TREASURE BOND FUTURE), de acuerdo a un documento atribuido al Buró Federal de Investigaciones -FBI- que hace unas horas empezó a circular en las redes sociales, realizaron exportaciones de divisas al First Caribbean International Bank, a Scotiabank Bahamas, Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank y al Bank of the Bahamas, por repetidos depósitos que oscilan entre los 100 mil y 370 mil dólares del 2021 a enero del 2024. Las transferencias alcanzan cifras superiores a los 5 millones de dólares. La información hecha pública misma que es procedente de Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica, cita como fuente “FBI-GOV”, el Buró Federal de investigaciones por sus siglas conocido como FBI, precisa datos de una cuenta a nombre de José Luis Peña Peña, otra mas donde aparece Rocío Nahle y una tercera donde se incluye a un personaje llamado Jeff Ferguson”. Edgar Hernández, ganador del Premio Nacional de Periodismo

Y continúa:

“Lo más desconcertante de todo esto es que ambas cuentas se abrieron durante el 2021, es decir mientras Nahle cumplía funciones como secretaría de energía. La conexión entre su función pública y las cuentas millonarias plantea interrogantes aún más profundos sobre posibles conflictos de interés y abuso de poder. Un escándalo sin precedentes que envuelve a estas alturas ya no sólo al estado de Veracruz, sino al presidente López Obrador y a Morena. Sin embargo, eso no es todo. Los movimientos bancarios registran que Nahle ha ingresado dinero de manera reciente a estas cuentas, depositando más de dos millones de dólares en ambas cuentas solo en el último año. Siendo sus depósitos más recientes con fecha de enero del 2024. Es decir, un par de meses atrás, mientras Nahle se encontraba en campaña política prometiendo mayor empleo, trabajo y reducir la pobreza, ella y su esposo se encontraban evadiendo impuestos y depositando sumas astronómicas en paraísos fiscales”. Edgar Hernández, ganador del Premio Nacional de Periodismo

Las interrogantes no son pocas y la respuesta pareciere está a la vista de todos. Corrupción .

La gran duda sin embargo, es si el presidente López Obrador está enterado, y si ante lo que parece evidente, ordenará alguna acción o continuará defendiéndola y culpando a periodistas y medios de comunicación como es su costumbre.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinionsalcosga23@gmail.com