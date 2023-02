Ser diputado debería de implicar pasar al congreso problemas reales y no cosas sin importancia y sin trascendencia en el diario caminar del país.

El argumento de la Diputada

La diputada federal por Morena de Tlaxcala, Dulce María Silva Hernández, pidió al congreso que los tacos de canasta cuenten con denominación de origen. Una petición con poco sentido porque si usted es mexicano seguramente conoce un lugar que vende los tacos de canasta con el estilo de su región.

Dice Silva Hernández; “El municipio de San Vicente es conocido como la cuna del taco de canasta; el municipio de San Vicente cada año celebra la Feria del Taco de San Vicente Xiloxochitla, cada primer domingo de diciembre desde hace 12 años”.

Lamento decirle a la diputada que todo México come tacos de canasta desde hace más de 12 años. Todos le podemos dar un ejemplo, yo puedo dar el mío. Por principios de los años 90 del siglo pasado, por donde estudiaba la prepa un puesto vendía la orden de tacos al vapor o de canasta a peso el taco. Eran los tacos de cuando no traías dinero y eran peligrosos porque no sabíamos la higiene de la carne , las tortillas o el repollo que le poníamos a los tacos. Un poco antes, en los 80`s en la primaria y secundaria la señora Ontiveros vendía tacos de canasta en el recreo. Entonces queda fuera de lugar la petición de una denominación de origen para un platillo tan popular como el huevito con jamón.

El Debate

La petición de la DO para los tacos de canasta generó un debate en el congreso. Imagine a los diputados discutiendo sobre el origen de los tacos. En un país que tiene miles y miles de cosas sin resolver o legislar y los diputados federales gastaron valiosos minutos del tiempo pagado por los contribuyentes en una pelea estéril sobre el origen de los tacos.

Entiendo que este tema se pueda discutir en las redes sociales o en uno de esos programas matutinos banales, pero en la tribuna de donde se supone que emanan las leyes del país es inútil, tonto y sin sentido.

Estimados diputados: Pónganse a jalar

Entiendo que la Cámara de diputados es un foro abierto para hablar de temas que tienen que ver con lo que necesitan los representados por los legisladores. Estoy seguro de que Tlaxcala tiene problemas más graves y complicados que determinar, que si los tacos de canasta son originarios de ese estado. Lo peor de todo es que esto generó debate y polémica en la cámara y algo de polarización sobre qué estado o región tiene los mejores tacos.

Ojalá los diputados busquen hablar sobre temas que realmente hagan funcionar mejor a México. Empiezo a creerle al presidente López Obrador que hay demasiados diputados y que debería de reducirse su número.

¿Usted que piensa?