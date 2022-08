“El gol debe ser un pase a la red.” CÉSAR LUIS MENOTTI

“El único gol de cabeza importante que marcó Maradona fue con la mano.” PELÉ

Los búfalos

Marcelo Ebrard se consolará pensado que peor le fue al Cruz Azul —la goleada de 7 a 0 que le propinó el América es de esas que, como el 2 de octubre, no se olvidan—, pero lo cierto es que para el canciller los últimos días han sido de espanto frente a su rival Claudia Sheinbaum. Del jueves al domingo, en la tradicional cargada de los búfalos, ella recibió 7 espaldarazos contra solo uno a favor de él.

La jefa de gobierno en muy pocos días fue respaldada por (i) Salomón Jara, gobernador electo de Oaxaca; (ii) Alejandro Murat, gobernador saliente de esa entidad; (iii) José Ramiro López Obrador, hermano de Ya saben quién; (iv) Layda Sansores, gobernadora de Campeche; (v) Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena; (vi) el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, encabezado por Alfonso Cepeda, y (vii) Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo.

En cambio, a Ebrard solo lo ha apoyado la maestra Gordillo. Ello además se traduce en un autogol; el quizá más grande apoyo político —después del de AMLO— que ha recibido Sheinbaum: el del SNTE, enorme y poderosísimo sindicato.

Como comenté en mi columna publicada ayer en la tarde, la reaparición de Elba —para cuestionar duramente a la nueva titular de la SEP, Leticia Ramírez, maestra de la CNTE— fue vista como activismo de la vieja dirigente sindical rumbo al 2024: Elba Esther va a meter su cuchara en el puchero de la sucesión presidencial, y no hay duda de que lo hará al lado de su amigo y aliado de tantos años, Marcelo Ebrard. Ello encendió todas las alarmas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que de inmediato respondió sumándose a la precampaña de Claudia Sheinbaum.

¿La suegra contra el yerno?

Lo peor para Marcelo es que el partido que La Maestra fundó, Redes Sociales Progresistas —no vale gran cosa, pero algún ruido hace—, dirigido por el yerno de esta, Fernando González, se apresuró también a destapar a Sheinbaum. A través de un video en el que dice: “Nada hay más progresista que una mujer candidata”, trata de no perder completamente las pocas simpatías que tiene en el SNTE.

¿Se está peleando la suegra con el yerno o es la clásica simulación de una vieja política que nunca ha jugado derecho?

Un experto en estos temas, cuyo nombre no voy a mencionar, piensa que Elba Esther Gordillo y su yerno, Fernando González, pueden estar fingiendo que tienen diferencias políticas para seguir apostando a dos corcholatas en la ruleta del 2024 que totalmente domina el presidente López Obrador: Gordillo con Ebrard y González con Sheinbaum.

Cuentan los especialistas en historia de las sucesiones presidenciales que no sería la primera vez que la profesora Gordillo ofreciera sus servicios a dos rivales al mismo tiempo: en 1994, el SNTE, entonces controlado por Elba, convocó a los enviados de dos suspirantes. “En el segundo piso tuvieron a los de Luis Donaldo Colosio Murrieta y en el tercero a los de Manuel Camacho”.

Ya en el nuevo milenio, en el año 2000, Gordillo simuló apoyar a Francisco Labastida, candidato del PRI, mientas movilizaba a sus bases en el territorio para fortalecer a Vicente Fox, candidato del PAN. Y en 2006 lo volvió a intentar: hizo todo lo que pudo para que López Obrador aceptara su respaldo —una treta en la que AMLO no cayó, como ha sido documentado—, mientras tenía enviados negociando con Felipe Calderón, con quien finalmente negoció posiciones de poder. Quienes saben de estos asuntos recuerdan que el arreglo con Calderón se dio a través de Mouriño, y se aceleró en cuanto Elba supo, por Ignacio Marván, la respuesta de AMLO: “Yo no pacto con mafias”. (Eso era antes; hoy es otra cosa…).

No siempre le salió bien ese juego de la simulación a la profesora Gordillo. Elba Esther decidió apostar por Peña Nieto, y fue leal en campaña. Mas, paradójicamente, el candidato al que sí respaldó totalmente fue el que la encarceló. Y es que EPN —más bien Luis Videgaray— desconoció los acuerdos y por vía de encarcelar a la dirigente sindical, dio ese golpe espectacular que todos los gobiernos dan para lograr puntos extra en las encuestas de aprobación. ¿Es el caso de hoy con Murillo Karam? Evidentemente.

En fin, eso que el yerno dice de que es hora de las mujeres, ¿lo creerá Claudia? Sería muy inocente si lo hiciera.

Los otros apoyos de la corcholata

Muy cuestionables otros “apoyos” que Sheinbaum recibe. El de Layda Sansores, por ejemplo, ¿le beneficia? No tengo encuestas a la mano, pero como hipótesis diré que la gobernadora de Campeche quizá tenga alguna popularidad en su tierra, pero no mucha desde luego: es la número 26 en la tabla de posiciones de 32 gobernantes estatales a quienes se ha clasificado de mayor a menor aprobación—. Pero, ¿alguien lo duda?, lo positivo que los campechanos pudieran verle a sus bailables y otras puntadas, es muy mal visto en el resto del país. Aplica el clásico “no me ayudes, comadre”.

¿Qué decir del respaldo que la jefa de gobierno recibió de los gobernadores, saliente y entrante, de Oaxaca? Que es lógico que un político muy izquierdista como Salomón Jara esté con Claudia, mucho más identificado con esa corriente ideológica que el canciller.

Por cuanto a Alejandro Murat, ¡vaya caradura la de este personaje!: se presenta como la nueva corcholata de oposición y se entrega a la favorita del poder. Si Alejandro Alito Moreno no había podido acabar con el PRI, llegó su tocayo Murat para ayudarle a destruir a ese partido que si un día fue ya no será.

¿José Ramiro López Obrador y Bertha Luján? Se entiende: en la construcción del partido de izquierda ellas —Claudia y Bertha— invariablemente fueron quienes más estaban al lado de AMLO en las asambleas constitutivas. Vienen juntas de lejos y juntas seguirán. ¿Ello significará la candidatura a la jefatura de gobierno de la CDMX de la hija de la segunda, Luisa María Alcalde Luján, actual secretaria del Trabajo? Malas noticias para Clara Brugada, Martí Batres y Rosa Icela Rodríguez. Entre ellos se destruyen; lo mejor es no interrumpir ese proceso.

Y, pues qué decir del abierto destape que hizo el hermano de AMLO de Sheinbaum: nada, excepto que a nadie sorprende en un juego con los dados tan cargados a favor de la graduada en física con doctorado en ingeniería, cuya lógica matemática le dice que si López Obrador afirma que los elefantes vuelan, ella deberá repetir: los elefantes vuelan y como aviones. En fin…

Posdata

Posdata