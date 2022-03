Tiempo de arrepentimiento para los partidos de oposición

Serán días de júbilo para AMLO, el presidente de México. El lunes inaugurará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El 10 de abril se ratificará su mandato por un amplio margen, aunque con muy baja participación. Su discurso se radicalizará, empujará sus reformas y seguirá en campaña permanente hasta 2024.

Serán días de tristeza para los partidos de oposición. El miércoles recordaremos a Luis Donaldo Colosio, después de 28 años de su asesinato. Y a diez semanas de las elecciones del 5 de junio, los partidos de oposición no avanzan en las seis entidades donde se elegirán nuevos gobernadores.

Creo que podría ser el momento adecuado para que los líderes de los partidos políticos de oposición reflexionen. Se publicó recientemente un nuevo libro que los puede ayudar en esta tarea. Daniel H. Pink, en “El poder del arrepentimiento: cómo mirar hacia atrás nos hace avanzar”, nos recuerda que errar es humano; arrepentirse, divino. Paradójicamente, mirar hacia atrás los podría hacer avanzar. El arrepentimiento podría servirles como brújula para tomar mejores decisiones.

¿Qué pasaría si los partidos hubieran hecho bien su trabajo hace 40, 22 o 10 años, cuando tenían el poder? Si esta pregunta les provocara un poco de arrepentimiento, eso no sería necesariamente algo malo.

En su libro, Daniel H. Pink desafía la noción de que el arrepentimiento es una emoción negativa que debe evitarse. El arrepentimiento puede ser un indicador de una vida bien vivida. Pero tenemos que identificarlo, codificarlo y procesarlo de la manera correcta. Los partidos podrían utilizar los poderes del arrepentimiento como una fuerza para el bien. Así podrían agudizar su toma de decisiones, mejorar su desempeño y profundizar el significado de su trabajo.

Las narrativas, las anécdotas, la psicología ayudan. El poder del arrepentimiento es un intento de comprender y hacer uso de una calistenia mental. Los partidos políticos de oposición en México deberían asumir lo que Pink refiere como “la sensación que revuelve el estómago de que el presente sería mejor y el futuro más brillante si no hubieran elegido tan mal, decidido tan mal o actuado tan estúpidamente en el pasado”.

Pink y un equipo de investigadores llevaron a cabo el “American Regret Project”, una encuesta de casi 4,500 personas de Estados Unidos. Es el análisis cuantitativo más grande que se haya realizado de las actitudes estadounidenses sobre el arrepentimiento. También lanzó un sitio web, “World Regret Survey”, que recopiló más de 16,000 arrepentimientos de personas en 105 países.

Ante la falta de responsabilidad, conciencia, prudencia o integridad, el arrepentimiento se refiere siempre a las oportunidades únicas que no tomamos, o que rechazamos, debido al riesgo involucrado. A veces fueron decisiones que nos llevaron por el mal camino.

La teoría de Pink es que las personas de mente abierta, dispuestas a abordar el arrepentimiento de manera pragmática, pueden ajustar su comportamiento futuro para el bien. Categorizar el arrepentimiento en un marco ordenado ayuda a esas personas a identificar oportunidades perdidas.

Pink explica, en su libro, que el arrepentimiento se transformará en una fuerza poderosa para la estabilidad, el logro y el propósito, y se liberarán de las cargas de larga data y podrán darse permiso para perseguir sus sueños.

Es cierto que cuando hacemos una pausa para contemplar nuestras decisiones pasadas, somos más conscientes de las decisiones que estamos a punto de tomar.

En suma, ¿cuáles son la principales conclusiones del libro de Pink que podrían ayudar a los partidos políticos mexicanos que hoy se encuentran en la oposición y se preparan para el 2024?

Los partidos no se pueden escapar de las emociones negativas reprimiéndolas.

“Esconder la negatividad en el sótano emocional simplemente retrasa el momento en que deben abrir la puerta y enfrentar el desorden que han almacenado dentro. Ocultar las emociones negativas no las disipa”. Pink recomienda confrontarlas y usarlas como catalizadores para el comportamiento futuro.

Los partidos deben reformular el arrepentimiento como una oportunidad en lugar de una amenaza.

Es necesario recuperar el poder del arrepentimiento porque es “una emoción indispensable”. “La emoción negativa del arrepentimiento” puede convertirse en “un instrumento positivo”. El arrepentimiento puede agudizar las habilidades de los líderes de los partidos políticos para tomar decisiones, mejorar su desempeño y fortalecer su sentido de significado y conexión.

Los partidos deberían sentirse mal para poder hacerlo mejor.

Pink es un defensor de las “propiedades de mejora del arrepentimiento”. Lo que generalmente se ve como “negatividad” es útil porque evita que nos apresuremos. Pink escribe: “Nos tomará más tiempo llegar a una conclusión. Debido a que actuaremos con más cuidado, es menos probable que caigamos en trampas cognitivas”.

Los partidos deberían practicar la autorrevelación para experimentar alivio.

Revelar información sobre su comportamiento pasado hace surgir sentimientos de vergüenza. Por eso evitan compartirlos. Según Pink, “tener en cuenta todos los arrepentimientos” debe comenzar con la autorrevelación. Si dudan en decirlo, pueden escribirlo.

La autocompasión debe ser parte de la vida de los partidos.

A los partidos políticos les parece fácil tener compasión por los demás pero no por ellos mismos. Seguramente se menosprecian por haber actuado de maneras que no están alineadas con las expectativas de la sociedad. No se trata de pasar por alto sus deficiencias. Pero deben reconocer que son imperfectos y tener expectativas más realistas de ellos mismos.

El autodistanciamiento puede ayudar a los partidos.

Revisar el pasado puede ser debilitante. El autodistanciamiento puede ayudarlos a analizar y elaborar estrategias. Pero el arrepentimiento puede examinarse desapasionadamente para aprender lecciones que dan forma a las decisiones en el futuro. Contar las cosas los obligará a nadar en las turbias profundidades del arrepentimiento. Luego sigue la reconstrucción.

Los partidos no se tiene que arrepentir demasiado.

Pink concluye: “El arrepentimiento puede conducir a la rumiación, lo que degrada severamente el bienestar, y a la regurgitación de errores pasados, lo que puede inhibir el progreso hacia adelante. El arrepentimiento excesivo está relacionado con una variedad de problemas de salud mental, principalmente estrés, depresión y ansiedad”.

Los partidos deben centrarse en las particularidades del comportamiento.

Pink afirma que el arrepentimiento no ayuda si se convierte en autoflagelación. Enmarcarlo como una evaluación de un comportamiento particular en una situación particular, lo que hicimos, puede ser instructivo”. La aceptación, en lugar de una actitud crítica, puede generar un cambio genuino.

***

A mi nieta de dos años y a mí nos encantan la fábulas. Aunque vivamos en los tiempos del internet, los podcasts y toda la nueva tecnología, ella y yo disfrutamos mucho más cuando aprendemos las lecciones de vida en un libro, impartidas por animales que hablan. “La cigarra y la hormiga” es una de las fábulas atribuidas a Esopo y recreada por Jean de La Fontaine. Nos enseña la esencia del arrepentimiento. Sería también muy útil que los líderes de los partidos de oposición la leyeran.

Deben arrepentirse de sus fallas de previsión y conciencia. Debieron haber tomado decisiones, como la hormiga, con un sacrificio a corto plazo, pero al servicio de una recompensa a largo plazo. Prefirieron las opciones de la cigarra, poco esfuerzo, falta de esmero y un resultado fatal en el largo plazo. Gastaron demasiado y ahorraron muy poco; bebieron y se divirtieron a expensas de hacer ejercicio regularmente y comer bien. Aplicaron un esfuerzo mínimo y de mala gana en los distritos, los municipios y los estados. Los resultados de sus decisiones no se materializaron de inmediato, pero con el tiempo, se acumularon lentamente. Pronto, las consecuencias se volvieron demasiado imponentes para negarlas y demasiado grandes para repararlas.

Si tan sólo hubieran hecho el trabajo… Como la cigarra, los partidos políticos de oposición se construyeron una trampa de la que puede ser difícil escapar. Es el momento de que reúnan la lista completa de emociones negativas, tristeza al lado del desprecio y de la culpa. Tal vez así lograrán emerger de su monstruoso insomnio.

