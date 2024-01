Hace unos días, en una madrugada de enero, a pesar del frio y en la oscuridad, personal de una empresa de propaganda, pegó en cada poste del andador de la calle de Ámsterdam, en la colonia Ex Hipodrómo, carteles de Caty Monreal, que aspira a ser candidata de Morena a la Alcaldía Cuauhtémoc. A las nueve de la mañana, rumbo a la primera reunión del día camine por ese andador, observé como un joven, de aproximadamente 30 años y con ropa deportiva, arrancó con furia cada uno de los carteles, los guardó y cuando llegó a un bote de basura los depositó y siguió su camino.

La empresa colocó la propaganda en sitios prohibidos; así que correspondía al personal de limpia de la alcaldía retirarla. Lo que me llamó la atención es la actitud del joven, porque creo que, como él, un sector de la población está harta de la propaganda electoral. Que ganas de arrancarla toda y mandarla a la basura.

El país lleva dos años y medio en campañas de promoción, procesos internos, “no campañas” y precampañas. Lo cual está a favor de los intereses y ambiciones de candidatos y partidos; pero en contra del bienestar de los ciudadanos y del ejercicio de gobierno.

La campaña formal para la presidencia de la república aún no inicia, pero el ambiente está saturado de propaganda y la ciudadanía harta de fotografías retocadas que vuelven irreconocibles a los aspirantes, frases que no dicen nada, selfies y videos forzados que provocan risa y pena ajena.

Miles de espectaculares, carteles, mantas, volantes, pautas en redes sociales de todos los partidos políticos. ¿Contaminación visual o cultura democrática? Usted tiene la mejor opinión.

Las precampañas a la presidencia de la República terminan el jueves 18 de enero. ¡Gracias a Dios!

Xóchilt Gálvez cerró precampaña en la Arena Ciudad de México. Oxigeno puro después del desplante de Marko Cortés de publicar el acuerdo del reparto de espacios de poder en Coahuila. Claudia Sheinbaum cerrará su precampaña el jueves 18 en el Monumento a la Revolución.

¿De qué sirvieron las precampañas? ¿Qué beneficio tuvo la ciudadanía de estas semanas de promoción electoral? De nada. No hubo ningún cambio significativo, las dos candidatas principales fueron definidas desde septiembre del año pasado y las tendencias electorales se mantienen sin cambio.

¿Qué sigue? Formalmente la intercampaña, casi un mes y medio, en la cual los partidos designarán al grueso de sus candidatos a los más de 20 mil puestos de elección popular y las autoridades electorales resolverán los litigios correspondientes. Las candidatas a la presidencia república no pueden hacer promoción, pero como nada puede parar las ansias de poder y en la política, como en la lucha libre, para cada llave, hay una contrallave, la propaganda electoral seguirá aprovechando las áreas grises de la ley y la negligencia del INE y el tribunal electoral.

Creo que esta forma de organización electoral no fortalece la democracia, ni eleva el nivel de la política mexicana. Debe revisarse y corregirse en beneficio de los ciudadanos. La mitad de un sexenio no puede girar en torno a quien seguirá o no en el poder. Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.