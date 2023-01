Éramos solo nueve periodistas mujeres de distintos lugares del país. ‘Petite comité’, pudiera decirse. Nos reunimos vía zoom con Claudia Sheinbaum. Dialogamos sobre distintos temas. Hubo tiempo para preguntas. También comentarios y análisis. Me pareció un ejercicio por demás interesante. No solo eso, me parece relevante que quien pudiera ser la primer mujer presidenta de México se tome el tiempo de atendernos. Dice más que cualquier campaña de espectaculares.

Comenzó la charla con un poderoso mensaje. Era sobre un tema sensible que debe ser nota a nivel nacional. Inició con un posicionamiento en el tema de feminicidios.

“Muchas veces sabemos que las muertes violentas de mujeres son opacadas por fiscalías que no reconocen como feminicidios o no los investigan como tal”, dijo en relación a que la FGR dio la razón a la Fiscalía de la CDMX sobre el caso de Ariadna.

La joven fue víctima de feminicidio, y los hechos no ocurrieron como lo señaló la Fiscalía del Estado de Morelos; en razón de ello dijo que “Tiene que haber una sanción al fiscal de Morelos, porque claramente se muestra que mintió”. Coincido con ella.

“Se reconozca que fue un femicidio, y se detenga a los culpables para mi es sumamente relevante”. Sin duda un triunfo personal para la Jefa de Gobierno, pero es un triunfo mayor en el combate a la impunidad, sobre todo para un tema tan sensible como los feminicidios.

“Mientras siga habiendo impunidad seguirá habiendo muertes violentas de mujeres, y por supuesto no es lo único, pero es indispensable”, aseveró para finalizar su entrada y darnos la oportunidad de preguntar.

Sobre el tema pude preguntarle ¿Qué está fallando en esta lucha contra la violencia de género?

“Yo creo que se está haciendo mucho desde diferentes perspectivas”.

“Creo que tenemos que seguir trabajando en colocar a la mujer con todos sus derechos.”

“Tenemos derecho a soñar, tenemos derecho a poder ser lo que queramos ser y que el estado nos debe dar las condiciones para que así sea”.

“La atención, la orientación a las mujeres; difundir los derechos de las mujeres que a veces lamentablemente no se conocen, pero también tiene que ver con ir construyendo una cultura de igualdad en todos los sentidos, pero también entre mujeres y hombres.”

Su segundo tópico, era el Metro de la Ciudad de México. El encuentro fue justo después de la entrega de la obra “metro-energía”. Un proyecto realizado en conjunto con la CFE en el que mejoran las condiciones de suministro eléctrico para el Metro. La primera pieza de cara a la modernización y la mejora del sistema.

De manera indirecta, sobre los ataques mediáticos con todo el asunto del Metro, fue sutil pero directa, “Ha habido mucha mala comunicación “noticias falsas” de que no hemos invertido nada en el metro”.

Para desmentir las versiones de falta de inversión en el sistema del Metro, hizo un recuento sobre lo más relevante, “Están estos 4 mil 500 millones de pesos de Metro Energía. Además de una obra pública de 37 mil millones para renovar completamente la Línea 1. Y un nuevo centro de control central de alrededor de 500 millones que ya está en operaciones”. Pienso que habrá incluso más nuevos proyectos para mejorar la movilidad.

En este tema, tuve la oportunidad de comentar a la Jefa de Gobierno de que recién presentó la app de botón de pánico, y que ella misma mencionaba la polémica que se ha dado con la participación de la Guardia nacional.

Mi pregunta fue ¿de qué manera estarán ustedes evaluando la presencia o permanencia de estos elementos en el metro?

“Esta cuestión que dicen que se está militarizando el metro es absolutamente falso por varias razones”:

Primero la Guardia va para ayudar y cuidar a la gente en un momento en el que hemos encontrado dificultades y que esté ahí para apoyar, cuidar y vigilar.

Segundo la gente está de acuerdo en que esté la guardia ahí,

Tercero van desarmados para que no haya ningún problema en que vaya haber algún accidente relacionado con algún arma de fuego.

Cuarto el metro lo sigue operando el Director General y los trabajadores del metro; nada más se está cumpliendo una labor para la cual fue creada la guardia nacional que es para vigilar y cuidar a las personas.

Creemos que es una presencia temporal evidentemente conforme vayamos evaluando, evaluamos diario, diario evaluamos en el gabinete de seguridad que coordino.

El presidente López Obrador anunció que llevará la mañanera a Palacio de gobierno de la CDMX para dar un informe detallado sobre el metro y también del caso del atentado al periodista Ciro Gómez Leyva. Le pregunté su opinión al respecto.

“El presidente él ha venido con su gabinete yo creo dos o tres veces antes en distintos momentos”

“Siempre son bienvenidas y bienvenidos; el presidente López Obrador, la secretaria de seguridad Rosa Icela, el general secretario, el almirante secretario y todo el gabinete de seguridad federal”

“En este momento pues les agradecemos mucho su apoyo y la presencia el viernes”.

Y sobre el caso de Ciro Gómez Leyva dijo hay 12 detenidos y van avanzando las investigaciones, estos 12 detenidos están relacionados con autores materiales del atentado, la causa es parte de la investigación que se está haciendo en este momento.

La jefa de gobierno actúa con atino. Es poco común, que alguien con un perfil político tan alto se tome el tiempo y el espacio para dialogar con un grupo tan reducido. Sobre de todo de periodistas. Todos listos para cuestionarla sin miramientos. Porque el halo de la polémica rodea a la doctora Sheinbaum. Puntear en las encuestas le hace blanco de ataques políticos un día sí, y otro también. Los ataques y el fuego amigo han ido ‘in crescendo’.

Ante la sensata decisión de no salir de la CDMX para estar mucho más cerca a la gente y atender los recientes sucesos; tener acercamientos y reuniones virtuales, le abonan en la presencia política y mediática a nivel nacional. Si su intención es competir por la grande el 2024, me parece un acierto la estrategia.

Les hice el comentario en este espacio hace meses. Algo cambió en el entorno de la doctora Sheinbaum. Tiene un halo distinto. Comunica mejor, conecta mejor. Su discurso es mucho más claro. En esta ocasión, de nueva cuenta da muestra de que puede recomponer el camino para continuar con sus aspiraciones. Actúa bien, lo hace para mejorar.

La jefa de gobierno de la CDMX bajó del olimpo en el que se posan muchos políticos para volverse ‘terrenal’. Se acercó más a su base. Creó vínculos con la gente. Ha impuesto su agenda de gobierno y narrativa en la comentocracia capitalina.

Para ser, hay que parecer. El poder ‘empodera’ a sus iguales. #EsClaudia y se parece cada vez más a su jefe político. La ‘corcholata mayor’ cerró el 2022 arriba en las encuestas, y así ha iniciado el 2023.

