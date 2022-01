¿Temor ante el 2022? Espérense al 2023. Va a estar de terror

Les platico: Algo deben haber sabido el pasajero del asiento 7-C y el oficial O´Connor.

El primero traía un cubrebocas con el slogan de “Trump stills my president” y el segundo abiertamente nos dijo que es republicano y apoya al ex presidente, a pesar de que el alcalde de NYC desde el pasado 1 de este enero, es el ex policía Eric Adams... que ganó por el Partido Demócrata.

No se pueden comparar las economías norteamericanas durante el mandato de Trump y ahora bajo el de Biden debido a muchos factores.

Uno de ellos, la pandemia.

Pero en un reciente y largo viaje por EU pudimos comprobar que las simpatías hacia Trump y los republicanos van en aumento, mientras que las de Biden y los demócratas están de picada.

El pasajero con su cubrebocas y el oficial de policía de NYC declarándose desparpajadamente trumpistas , son solo dos de los muchos indicios que me hacen pensar que podría haber grandes sorpresas en la conformación política de EU, después de las elecciones intermedias que tendrán lugar en noviembre de este año.

Serán electos en ese mes, 39 gobernadores, 34 senadores -de los 100 existentes- y un montón de puestos a niveles estatal y municipal.

Otro hecho es el reporte del Fondo Monetario Internacional sobre las perspectivas de la economía mundial para este 2022 y el 2023.

Hace apenas unos días que se hizo público ducho documento, el cual tradicionalmente influye mucho -por lo certero que es- en la planificación de los escenarios económicos en la mayoría de los países.

Eit, Tatiana, ahí te hablan...

Para taparles la boca a los jilgueros de la 4T que se frotan las manos por lo que ellos llaman “el inicio de la recuperación en México”, vean esto:

Nuestro país reportó un 5.3 por ciento de su economía en el 2021, pero tendrá cuando mucho un 2.8 por ciento en este 2022 y se contraerá a un 2.7 por ciento en el 2023.

Hijos de la tía Tatis, háganme el favor de guardar sus matracas y serpentinas.

Según el FMI, la economía mundial reportó un indicador económico del 5.9 por ciento el año pasado; este 2022 será del 4.4 por ciento y se espera un 3.8 por ciento para el 2023.

EEUU tuvo el año pasado un 5.3 por ciento, en el 2022 será del 2.8 por ciento (bajón de miedo contra las expectativas de Biden) y en el 2023 se espera que baje al 2.7 por ciento.

China fue el que más creció en 2021 (8.1 por ciento), reportará un 4.8 por ciento en 2022 y para el 2023 bajará al 3.8 por ciento.

Canadá, 4.7 por ciento, 4.1 por ciento y 2.8 por ciento respectivamente.

El Reino Unido: 7.2 por ciento, 4.7 por ciento y 2.3 por ciento

Simpatizantes de la 4T, despierten de la anestesia que les administran AMLO y sus secuaces, México no es una isla en medio de este escenario.

Factor Trump contra Biden

En 19 estados de la Unión americana, gobernados por republicanos, modificaron en el 202q sus leyes para dificultar el acceso al voto a las minorías que simpatizan con los demócratas.

Otro madrazo a las perspectivas de Biden.

En el Senado, los demócratas intentaron revertir estas medidas, pero dos representantes de su propio partido votaron a favor de los discípulos de Trump.

algunos claman desde ahora que este es un “compló” o un fraude maquinado contra las huestes de la dupla Biden/Harris.

Pero ¿les digo una cosa? No van a necesitar que copien el patentadísimo modelo mexicano del trafique electoral.

El solo desempeño de la economía permite visualizar un gane de los republicanos en las elecciones intermedias del próximo noviembre.

Remesas a la alza

El 2021 cerró con un récord histórico de las remesas que los paisanos envían a sus familiares en México: $51,200 millones de dólares, según datos obtenidos por mi BigData, cruzando información del INEGI, la misma Secretaría de Economía, el CEESP y otros organismos públicos y privados de México.

Del lado de EU, esto se debe a la inyección billonaria ordenada por la administración Biden para salvar cientos de miles de fuentes de empleo.

Y del lado de México, esa brutal cantidad de dólares provenientes de nuestros heroicos paisanos, revelan el fracaso de las políticas laborales del gobierno de la 4T... y la incapacidad del sector empresarial para librarse del efecto demoledor de la pandemia.

Los pymes tuvieron que rascarse con sus propias uñas porque el gobierno de AMLO no movió un dedo para apoyarles y los grandes empresarios siguieron con su tendencia de sacar de México gran parte de sus capitales (fortunas) para llevárselas a otros mercados con menor incertidumbre que la existente en México con la 4T.

Colombia, todo un caso

El periódico El País publicó recientemente que Colombia creció en 2021 casi un 10 por ciento, pese a la bronca de los cárteles de la droga y a las guerrillas, que aunque medio apaciguadas, siguen sembrando terror en los ambientes agrícolas de esa nación.

Ello significa que si un gobierno es eficiente, puede lidiar con el fenómeno de la inestabilidad política (allá, los narcos y las guerrillas son movimientos más políticos que otra cosa) y hacer la tarea en materia económica.

CAJÓN DE SASTRE “Abróchense los cinturones, porque esto apenas comienza”, advierte la irreverente de mi Gaby, ya de vuelta de su búnker anti atómico de San Antonio.

Plácido Garza en Twitter: @PlacidoGarza