La muerte digital de Donald Trump

La censura al repudiable expresidente de EU lo ha borrado prácticamente del mapa mediático en su país.



Donald Trump tenía derecho a una plataforma como Twitter.

Lo advirtieron políticos como Angela Merkel y AMLO: la capacidad de retirar usuarios de sus plataformas que tienen empresas como Facebook y Twitter es una concentración de poder con altos riesgos para la libertad de expresión y la democracia.

Aún con todos sus actos repudiables, Donald Trump tenía derecho a una plataforma como Twitter, primero en su posición como el todavía presidente de los Estados Unidos y después como ex mandatario y político.

De acuerdo a un reciente estudio publicado por la agencia AP, las búsquedas de información relativa a Donald Trump en Google están en su punto más bajo desde 2015, antes de que anunciara la campaña presidencial que eventualmente lo llevó a la victoria.

Y el borrado de Donald Trump no se limita únicamente a las redes sociales, sino a los medios liberales de los Estados Unidos, como es el caso del show nocturno del “comediante” Stephen Colbert, quien se niega siquiera a pronunciar el nombre del exmandatario. Una auténtica “muerte digital” del ex presidente republicano.

De nueva cuenta, advertimos: si esto pueden hacerle a un presidente, que pueden esperar los ciudadanos de a pie o los medios independientes. Y cuando la inevitable censura masiva a todas las personas que no concuerden con la ideología política y económica de los conglomerados tecnológicos norteamericanos, por favor, no digan que no se los advertimos en su momento.