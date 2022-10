Tatiana Clouthier afirmó en su carta de renuncia que leyó el jueves durante la conferencia Mañanera, que fue desde el 26 de julio y después el 9 de septiembre que planteó al presidente la posibilidad de su dimisión como Secretaria de Economía. Sin embargo, algunas voces afirman que no fue su decisión y la renuncia le fue solicitada por el propio Andrés Manuel López Obrador, lo que de ser cierto, sería aún más desastroso para las credenciales de la voluntariosa hija de Maquío, pues significaría que aún están vigentes en su persona la falta de dignidad, de congruencia, de valores y todos esos atributos que acompañan a quienes continúan siendo comparsa de los designios de quien gobierna este país.

En la misiva que leyó -con bastante dificultad por cierto, tanto por su notable mala dicción como por el nerviosismo y la emoción que la embargó-, Tatiana intentó sin éxito dejar claros los motivos de su renuncia así como su deseo de evitar especulaciones.

“Uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse”, dijo, para enseguida abundar, “Estoy segura que no hay posición menos importante que otra pues hasta en el público y la porra, uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores, como lo platicamos desde el 26 de julio, y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra”, mencionó la funcionaria.

Fue evidente que se refería a cierto malestar con su posición en las consultas al T-MEC, pues dada su responsabilidad en la titularidad de la Secretaría de Economía, le correspondía con frecuencia ser emisora del presidente y poner cara frente a los negociadores extranjeros presentando las ya conocidas ocurrencias, imprudencias y caprichos con que se maneja el Ejecutivo de la Nación.

“Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias”, dijo Tatiana visiblemente emocionada para luego intentar abrazar a un personaje que acompañó durante toda la campaña rumbo a la presidencia, que lo impulsó de alguna manera a ganar, pero que en el momento en que había de responderle el abrazo y tal vez hasta dirigirle alguna palabra empática, solo encontró un monigote que le negó el abrazo.

Existen versiones en el sentido de que fue el complejo tema del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) la causa de la dimisión de la ex funcionaria, quien se habría negado a atender una instrucción del presidente respecto a tópicos ya acordados y en los que le habría solicitado modificar la postura frente a los negociadores.

Pero otras voces señalan que fue el presidente quien le exigió poner sobre la mesa de Palacio Nacional su carta de renuncia como Secretaria de Economía.

Otra versión de la renuncia surgió de las redes sociales de su hermano Manuel, quien tuiteó:

“Creo, esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión! Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López”.

“Para “el señor de los cielos” sus colaboradores son de úsese y tírese !!!”, escribió en otro.

“Estas conmigo o estás contra mí”, es el lema distintivo del mesías de la 4T !!! Por eso negó el abrazo !!!!”, dijo también Manuel Clouthier.

Ahora bien, nadie o muy pocos lamentan el cese o renuncia de una funcionaria que desde el mismo momento en que fue designada para el cargo ya se sabía que no respondería a las expectativas y no estaría a la altura del mismo, simple y sencillamente porque su perfil profesional y su trayectoria no eran compatibles con la responsabilidad que le fue entregada. En todo caso, habremos de recordar que también es corrupción aceptar un cargo para el cual no se está capacitado y Tatiana lo aceptó.

Tras su infumable desempeño nos deja en medio de una crisis inflacionaria, que si bien no es la única responsable, tampoco se vio que propusiera algo para revertirla.

Entre los pendientes que deja se encuentran las medidas para contener la inflación en el país, las negociaciones del T-MEC, su comparecencia programada para el 8 de noviembre por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, así como el Buen Fin 2022, programado para realizarse del 18 al 21 de noviembre próximos.

La politóloga Denise Dresser, publicó en Twitter que, “Tatiana Clouthier renunció tarde. Debió haberlo hecho en 2019 cuando se aprobó la 1a reforma militarista de AMLO. Aguantó ser marginada/ignorada al frente de una Secretaria de Economía cada vez más irrelevante. La política económica la maneja un hombre desde Palacio Nacional”.

Un usuario de Twitter compartió su sentir tras la renuncia de la ex funcionaria: “No siento la mínima compasión por Tatiana. Ella fue parte del sistema que le niega vacunas a nuestros niños, que atendió mal la pandemia y que militarizó el país. Ella es cómplice más que víctima. Sí podía saberse”.

Las elucubraciones de la razón por la que se va Tatiana son muchas, lo que sí hay que subrayar es que advirtió que solo se va del Gobierno y no del proyecto de la Cuarta Transformación. El tiempo dirá si es así, pues no hay que olvidar que la hija de Maquío, quien militó en el PAN hasta 2005, ha sido diputada federal en dos ocasiones y se postuló como candidata externa a la presidencia municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León con el partido Nueva Alianza, suele cambiar de parecer con bastante ligereza.

Si se atrevió a dejar el partido en el que militó y en el que tanto luchó su padre por la democracia, quién nos dice que no puede dejar Morena, donde su máximo líder le negó un abrazo en televisión nacional y debió abandonar Palacio Nacional en lágrimas y humillada.

Lo que no deberíamos descartar como causa de la dimisión, es que el Ciberataque a la SEDENA arrojará cúmulos de información y quizá el nombre de Tatiana o su parentela estén entre los miles de correos que ahora mismo revisan reporteros, periodistas, historiadores, investigadores, activistas, y diversos medios de comunicación.

Ya se verá. Pero en todo este contexto, Tatiana deberá pensar muy bien los pasos a seguir y qué tanto le conviene ser porrista de un equipo que va en caída libre.

Twitter: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga@hotmail.com