Sensata la propuesta de AMLO para integrar América del Norte

Durante su participación en la Cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado a la integración económica entre Estados Unidos, Canadá y México para hacerle frente al crecimiento exponencial y expansión comercial de China.

El mandatario mexicano presentó datos muy concretos de cómo el país oriental ha venido ganando mercado en todo el orbe; mientras que la región de América del Norte ha disminuido su participación, lo que podría afectar a las economías de las tres naciones.

El jefe del ejecutivo presentó cifras reales y contundentes afirmando que la unión de México, Estados Unidos y Canadá representa el 13 por ciento del mercado mundial, mientras que el gigante asiático domina el 14.4 por ciento.

En ese sentido, el líder mexicano indicó que de mantenerse esta tendencia por otros 30 años, para el 2051 China tendrá el dominio del 42 por ciento del mercado mundial, mientras que México, Canadá y Estados Unidos tendrían tan solo el 12 por ciento.

El político tabasqueño aseguró frente a sus homólogos Joe Biden, presidente estadunidense, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que la integración económica es el mejor instrumento para hacer frente a la ‘amenaza’ derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, en particular la expansión productiva y comercial.

“No olvidemos que mientras Canadá, EU y México representamos el 13 por ciento del mercado mundial, China domina el 14.4 por ciento. Y este desnivel viene de hace apenas 30 años, pues en 1990 la participación de China era de 1.7 por ciento, y la de América del Norte de 16 por ciento” AMLO

Hace unos días, la Oficina del Censo de los Estados Unidos dio a conocer que el intercambio comercial entre México con su vecino del norte ascendió, en los primeros nueve meses de este año, a 486 mil 640 millones de dólares, con lo que el país latinoamericano se convierte en el principal socio comercial de la nación de las barras y las estrellas, con el 14.6% del mercado estadounidense.

Entre enero y septiembre las exportaciones totales de México hacia el país norteamericano alcanzaron los 282 mil 485 millones de dólares, mientras que importaciones de Estados Unidos a México fueron por 204 mil 155 millones de dólares. Estas alegres cifras podrían estar reflejando un espejismo ya que en esta contabilidad no se cuantifican los insumos intermedios de procedencia China que están en la cadena de producción de muchas mercancías mexicanas de exportación.

Un gran número de productos mexicanos que se exportan al mercado estadounidense, tienen un bajo contenido de integración de material hecho en el país, siendo necesario adquirir los insumos para completar la fabricación en el exterior y estos materiales entran a territorio mexicano como importaciones temporales y salen de la nación azteca como exportación definitiva, lo que vuelve una contabilidad engañosa las ventas en el mercado de los Estados Unidos por parte del país latinoamericano.

México tiene un superávit en su balanza comercial frente a su socio del norte por 78 mil 329.3 millones de dólares, pero no sabemos cuánto de esto es de integración mexicana.

China es un gran proveedor de insumos intermedios de muchas mercancías que se exportan desde México al mercado estadounidense, lo que ha provocado que el país azteca tenga un déficit muy grande con el gigante asiático.

La suma de las exportaciones e importaciones entre México y China ascendió a 14 mil 898 millones de dólares durante el primer bimestre de 2021, lo que representa un crecimiento anual de 9.8 por ciento, según datos del Banco de México.

Al interior de la balanza comercial entre los dos países, se pudo observar que México exportó bienes a China por un valor de mil 507 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 60.7% a tasa anual.

En tanto, las importaciones que realizó el mercado mexicano proveniente de este país asiático ascendieron a 13 mil 390 millones de dólares, cifra 6% superior a la observada en el primer bimestre de 2020.

Las cifras del intercambio de productos entre México y China en los dos primeros meses de este año nos hablan de un déficit comercial del país azteca frente al gigante oriental de 11 mil 883 millones de dólares.

China y México, desde los años ochenta del siglo pasado, emprendieron una serie de reformas económicas para la apertura de sus respectivas economías, con el fin de que fuera el mercado quien regulara los precios de la mayoría de los productos y servicios de consumo.

Los resultados de la apertura económica de los dos países han sido desiguales, ya que mientras el gigante asiático ha tomado un papel relevante en el escenario económico internacional, llegando a ser actualmente la segunda potencia económica del mundo, solo superada por la de los Estados Unidos, México no ha podido sentar las bases de su desarrollo económico, y el nivel de vida de la mayoría de los habitantes del país latinoamericano, no solo no ha mejorado, sino que se ha deteriorado más.

En junio del 2015, el entonces presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, presentó un estudio denominado “Contenido Nacional y Valor Agregado en el sector Energético”, donde alerta sobre diferentes productos mexicanos que se venden a los Estados Unidos, y que podrían ser sustituidos en breve por mercancías fabricadas en China.

México es el más grande exportador de pantallas planas en el mundo, pero estos productos solo tienen el 8% de integración mexicana, los demás insumos son importados del extranjero, principalmente de China.

El 80% de los compuestos para producir fármacos empleados en los laboratorios de Europa y Estados Unidos son importados de otros países, principalmente de China e India, como recoge un informe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái y el ICEX España Exportación e Inversiones.

La pandemia de Covid-19 hizo necesario que por algunos meses del 2020 muchas fábricas de China suspendieran sus actividades, lo que provocó escasez de medicamentos en todo el mundo, principalmente en naciones como México que depende una gran parte de su abastecimiento del exterior.

El número de automóviles armados en México fue de 257,813 unidades en octubre de 2021, unas 90 mil unidades menos que hace un año, cuando se produjeron 347,906 en el décimo mes de 2020.

La producción de automóviles en plantas mexicanas cayó 25.9 % anual en octubre ante la escasez global de chips semiconductores provenientes de Asia que obligó a paros operativos de armadoras mexicanas, informó hace unos días el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El pasado 17 de noviembre, el Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, tuvo varias reuniones en Washington con el Center for Strategic & International Studies, donde el funcionario mexicano explicó el plan de México para promover la relocalización de industrias de Asía a Norteamérica y los beneficios que esto traería a la región del mundo.

La propuesta de México de una integración económica con Estados Unidos y Canadá para hacerle frente al crecimiento exponencial y expansión comercial de China es sensata, y los líderes de las tres naciones deben de ponerse a trabajar antes de que sea tarde.