Indignado Manuel J. Jaúregui y El Abogado del Pueblo, de los periódicos Reforma y El Norte, respectivamente... Indignado digo, y no indignados porque son dos seudónimos de la misma persona: algún miembro de la familia Junco, dueña de ambos diarios. En los dos medios ese articulista critica a Vicente Fox; lo acusa de misógino por haberle llamado “dama de compañía” a la esposa de Samuel García.

¿Fox, misógino? Sí. Es el expresidente que dijo, de manera despectiva, que las mujeres éramos “lavadoras de dos patas”. Ahora que Fox catalogó, divertido, a Mariana Rodríguez, la esposa del aspirante presidencial Samuel García como “dama de compañía”, ella pronto le respondió que su comentario era “vulgar y violento”. Y sí, lo es, además de despectivo.

Rodríguez también le dijo a Fox: “Señor, no soy una dama de compañía. No le permito que me hable así, ni a ninguna otra mujer, ni puede faltarnos al respeto y menos de esa forma tan vulgar. Lo que usted hizo, se llama violencia”.

Aprovechando la situación, Xóchitl Gálvez, precandidata del ya no llamado Frente Amplio por México, condenó a su amigo, a su aliado Fox, afirmando que ella “lucha contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, sin importar en contra de quien sea”. Apoyó a Mariana, se deslindó de Fox. su principal y nefasto apoyo.

“Si atacan a una, nos atacan a todas. Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente”, escribió Gálvez en la red social X.

Jauregui y El Abogado del Diablo o del Pueblo, que son la misma persona, se indignó por lo que dijo Vicente Fox. ¿Entonces por qué después de tanta indignación, llaman a la más fuerte contendiente a la Presidencia de la república así: Claudia Sheinbaum de Tarriba? ¿No soportan saber que ganará? ¿Quieren minimizarla por su propia misoginia agregándole el “de”?

¿De Tarriba? Este articulista es uno de los dueños del Reforma y de El Norte. Debería actualizarse, porque ponerle el “de” a las mujeres casadas ya es anticuado, muy viejo. Esto evidencia una posición ante la vida y situación de las mujeres. Una posición machista.

Ahora, que porque se casó Claudia, ¡¿ha perdido individualidad?! ¿Qué, ahora ella ya es propiedad de su esposo? El Reforma, El Norte deben actualizarse, llamar así a Claudia es dar línea clara a cualquier editorialista fanático de la derecha para que se suelte sin empacho a minimizar, a calumniar a cualquier mujer que no sea de su agrado o con quien no estén de acuerdo. Como Claudia Sheinbaum… Ya no se usa el “de”… ¿Por qué ponerle “de Tarriba”? Deberían preguntarle a sus colaboradoras, la polémica Denise Dresser, a Guadalupe Loaeza y a Penniley Ramírez si les agradaría que de hoy en adelante, a ellas también se les agregara ese denigrante “de”.

Ojalá se actualizaran... ¿Acaso se lo ponen a Margarita Zavala o a Xóchitl Gálvez? Solo a Claudia… dos letras en las que destilan el enojo hacia ella porque no pueden superar que Sheinbaum siga arriba en las encuestas…

Valdría la pena que los dueños de este periódico se actualizaran… terrible la misoginia del Reforma... y de El Norte.