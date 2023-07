Hay que aplaudir la bandera de la pluralidad que ha tenido el Senado de la República . De hecho, la agenda de la Cámara Alta es incluyente e integral. Constantemente hay encuentros con diversos sectores de la población civil sin ninguna exclusión. Ha sido, ni más ni menos, una auténtica casa del pueblo y, de paso, un punto de reunión para escuchar las inquietudes, incluso, eso lo han reiterado quienes están al frente de las tareas.

Se han planteado, por ejemplo, encuentros para analizar rubros inherentes a la agenda legislativa que, con el paso de los años, se ha ido transformando con la aprobación de leyes y reformas constitucionales que son consideradas fundamentales para el desarrollo y la transformación del país. Incluso, en esa misma misión han estado presentes temas o proyectos de decretos muy importantes que, a la postre, se han podido materializar.

Recordemos que, hace poco, se aprobó la Ley de Bienestar Animal en el Senado de la República que, además de ser una exigencia ciudadana, dota de mecanismos legales a favor del cuidado y protección animal. Con esa acción, los legisladores mostraron gran sensibilidad, pero sobre todo responsabilidad de temas que estaban pendientes. Incluso, el hecho de garantizar la integridad y el bienestar, habla de un compromiso social importante, dadas las medidas que había de llevar al marco constitucional. Con ello, existirá un mejor control y seguimiento para que no exista maltrato.

En fin, una tarea que todos tenemos que poner en práctica. De hecho, este mes, en particular, el Senado de la República ha sentado un precedente importante para los perritos. Primero, se puso en marcha el Croquetón que significó, sin duda, un ejercicio de donación de alimento para miles de cachorros. Incluso, una vez que arrancó, la respuesta de la población civil fue muy significativa; se superaron las expectativas y, con una gran cantidad de alimento, se dotó de insumos para que los animales cubrieran esa necesidad.

Con esa premisa, ayer el Senado de la República cerró un mes de actividades a favor de los perritos. De hecho, celebraron el día internacional del perro con un acto significativo en el pleno de la Cámara Alta, donde autoridades legislativas y federales, acompañaron a cientos de caninos. Sin embargo, Kokoro, que es una hembra Pug, se robó los reflectores, pues fue la protagonista que posó para la fotografía del recuerdo en manos del presidente de la Junta de Coordinación Política.

Sentí gran empatía porque, en casa, tenemos la dicha de convivir con tres perritos que, sin duda, se han convertido en parte fundamental de nuestro núcleo familiar. A diario convivimos con ellos; somos parte de su desarrollo y, a grandes rasgos, recibimos su alegría y la compañía ciega que nos brindan con su lealtad. Por ello, no pude evitar tener una reacción de gran sentimiento cuando, en los reflectores, apareció Kokoro. De hecho, esa motivación me impulsó a preguntar por la hembra Pug.

Sé que tiene 13 años de vida. O sea, cerca de 72 años caninos. Me imagino las anécdotas que ha vivido su dueño que, por cierto, nos cuenta que es una perrita viajera. Muy a menudo visita el Senado de la República y, a lo largo de su vida, ha recorrido muchas entidades federativas. Además de ello, tuvo la fortuna de haber protagonizado el acto conmemorativo del día internacional del perro. Y no solo eso, también fue apapachada por distintos legisladores y funcionarios de gobierno que acudieron, lo que me generó esa inquietud por preguntar por ella.

Kokoro, a fin de cuentas, escribe su propia historia en la Cámara Alta y, para efectos de la sociedad civil, fue un mensaje para sensibilizarnos más, sobre todo ser responsables con el cuidado y la salud de miles de perritos que, incluso, viven a merced del abandono. Ojalá que la tarea legislativa siga su curso y que, en la medida en que se aprueben leyes a favor de estas mascotas, en especial para plantear soluciones a más pendientes, se avance en esta cultura de pluralidad.