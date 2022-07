ESTIRA Y AFLOJA

Inexplicable, ilógica, irracional, inmerecida… Póngale usted el adjetivo que quiera a la continuidad de Mónica Vergara al frente de la Selección Mexicana Femenil, la Mayor porque parece que no se tiene bien claro ese concepto, luego del fracaso de no clasificar a la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024.

Cuando Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, anunció a los personajes que fueron despedidos tras los fracasos a nivel de selecciones en este verano (femenil Mayor y la varonil Sub-20), el listado era lógico, hasta que llegó a nombrar a Mónica Vergara en una frase que realmente no se puede entender.

De Luisa señaló que, por ahora, Vergara seguirá en el puesto y que será a quien designen director de selecciones femeniles (una nueva estructura) quien se encargue de evaluar su desempeño y futuro.

Pero… qué demonios se tiene que evaluar cuando los resultados son tan evidentes. La Selección Mexicana Femenil Mayor no irá a su Mundial ni a los Olímpicos. Un fracaso y un duro golpe al desarrollo del futbol de nuestro así y gran responsabilidad de ello es de Vergara.

¿Por qué entonces si correr a Luis Pérez, técnico de la Sub-20? Es lo mismo, fracaso, sobre todo cuando se piensa en la imagen que dejó Mónica como entrenadora, en un premundial que estaba hecho para que mínimo clasificar a su Mundial.

Malas decisiones en la elección de jugadoras, y de plantear los partidos, dejando fuera de la cancha a elementos importantes.

El tema Charlyn Corral se tiene que revisar a fondo. Si el problema de la delantera era con los Cuéllar, ¿qué sucedió ahora?

Pésima gestión a la hora de los partidos, Vergara lució rebasada por lo que se veía en la cancha de su equipo y tuvo poca capacidad de reacción.

Aunque asumió la responsabilidad, aseguró que no renunciaría, es decir, se sentía muy segura de su puesto porque como dijo, su proceso es para el siguiente Mundial, este era de aprendizaje.

Pero la peor de todas, las palabras que marcarán esta etapa de su carrera y su fracaso: “No pasa absolutamente nada”, lo dijo tras perder contra Jamaica y luego tras caer ante Haití.

¿No pasa nada… No pasa nada? México no irá al Mundial Femenil y ni el repechaje alcanzó. Vaya, no metió un gol en todo el clasificatorio y fueron humilladas… Si esas no son razones suficientes para relevar del cargo a Mónica Vergara, no habrán aprendido la lección.