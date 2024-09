Hoy amanezco con la novedad de que mucha gente está agrediéndome por que escribo en SDP Noticias .

Me acusan de doble moral y de incongruencia.

Me queda claro que es gente que jamás se ha detenido a leer una sola de mis columnas. Nunca.

Pero ya que está el odio contra mí por escribir en este medio les contaré cómo fue que llegué hasta aquí.

Amo escribir. Desde siempre. Lo hacía desde niña en un pequeño diario que mi padre me regaló. Escribía acerca de mi vida que no era tan benevolente conmigo desde mi corta edad, pero escribir se volvió parte indispensable para seguir viviendo y sobreviviendo.

Hace unos 8 años critiqué una campaña contra el cáncer de mama que estaba llevando a cabo el entonces secretario de salud, el doctor José Narro, ya desde entonces el director de SDP Noticias y yo nos seguíamos mutuamente en el otrora Twitter.

El encontró mi tuit donde escribía mi crítica ante la mal llevada campaña contra el cáncer de mama justo en un octubre del 2014.

Así que don Federico Arreola me animó a escribir una columna expresando lo que sentía con respecto al tema y así lo hice.

Mi columna le impactó mucho al doctor Narro y quiso hablar conmigo.

Entonces don Federico me pidió mi número celular para saber si podía dárselo y así fue como ese día el doctor Narro me marcó y platicamos durante unas dos horas.

Un extraordinario hombre sin duda.

El quería saber qué opinaba de tal campaña y le dije lo que pensaba como sobreviviente de cáncer de mama.

Me dio las gracias y colgamos. Nunca lo he visto en persona y sin embargo algo nos une… Es alguien a quien quiero mucho.

Después tocó escribir de muchos otros temas para SDP, algunas columnas más leídas que otras e incluso últimamente hasta de deportes he escrito y no me va tan mal.

No tengo la verdad absoluta por supuesto, desde siempre a los que han tenido la atención y el tiempo de leerme, les he dicho que solo escribo emitiendo una opinión desde mi punto de vista muy personal, no trato de imitar a nadie, escribo con mi propio estilo y libertad, siempre investigando de los temas que escribiré para estar lo más informada posible, así que sí, tengo la fortuna de poder contar justamente con esa libertad para poder escribir y esa me la ha brindado SDP Noticias.

No, no soy morenista y durante este sexenio he sido una dura crítica de este gobierno. Así lo dicen mis columnas, en ellas está escrito todo lo que pienso.

A pesar de que SDP Noticias y su director Federico Arreola por supuesto que apoyan a la 4T y abiertamente lo dicen, soy aquella ciudadana escritora que escribe para sentirse viva, para poder desahogar todo el dolor y la frustración por un gobierno que ha cometido error tras error.

Solo soy una ciudadana más que escribe.

Se me tacha de que no escribo bien o que no soy una columnista seria.

Están en su derecho de pensarlo. Yo siempre me siento tan agradecida y honrada de escribir junto con grandes columnistas, que los leo siempre con absoluta admiración. Escribo entre grandes.

Estoy muy agradecida con SDP por no silenciarme y dejar que me siga expresando.

Para los que dicen que me inventé el cáncer que tuve, ojalá hubiera sido así. Y también ojalá no golpearan con un tema como ese, pero uno solo puede hablar de lo que tiene en el corazón.

Mientras mi director Federico Arreola me siga permitiendo escribir lo seguiré haciendo, porque creo que el poder y la forma de hacer algo por este país es a través de la pluma, aunque tristemente muchos haya sido asesinatos en este sexenio por escribir.

Ya son 7 años escribiendo para este diario y lo escribo y pienso con muchísimo orgullo. También he sentido miedo de escribir lo que escribo pero el miedo no debe de ser mi aliado, sino mi voluntad y mi valentía. Vienen tiempos en donde la pluma estará ansiosa de que plasme en palabras lo que estoy viviendo. Porque sí… Son tiempos inéditos, pero son tiempos que marcarán la historia de México.

Aprovecho para darle las gracias a mi director por dejarme escribir y repartir en palabras mis emociones y frustraciones también y ponerlas ahí, para que se conviertan en columnas y compartirlas con otros

Soy Claudia, soy mexicana y no estoy para defenderme de nadie. Honrosamente no he hecho absolutamente nada que me haga avergonzarme.

Gracias si es que es la primera vez que me lees.

Gracias por leerme.

Gracias por señalarme en donde fallo y en donde brillo.

Gracias por dejarme sostener la pluma y no soltarla, como un recordatorio para la defensa de la libertad de expresión y para luchar contra la censura.

Es cuánto.