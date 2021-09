¿No debiera ser Zoé Robledo el Juan Molinar de la 4T?

So when you gonna tell her

That we did that too?

She thinks it's special

But it's all reused

That was our place, I found it first

I made the jokes you tell to her when she's with you

Do you get déjà vu when she's with you?

Do you get déjà vu? (Ah), hmm

Do you get déjà vu, huh?

(Entonces, ¿cuándo le vas a decir que hicimos eso también?

Ella piensa que es especial

Pero todo se reutiliza

Ese era nuestro lugar, yo lo encontré primero

Hice las bromas que le cuentas cuando ella está contigo

¿Sientes un déjà vu cuando ella está contigo?

¿Tienes un déjà vu? (Ah), hmm

¿Tienes un déjà vu, eh?)

Olivia Rodrigo