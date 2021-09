Asaltan farmacia de la Clínica 7 del IMSS en Puebla

México.- La madrugada del miércoles 8 de septiembre fue asaltada la Clínica número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el sur de la ciudad de Puebla.

Los hechos ocurrieron en la unidad habitacional San Bartolo, en las calles San Bartolo Norte A y San Bartolo Sur B.

Cuando un grupo de delincuentes armados, entre ellos una mujer entraron con lujo de violencia a la farmacia de la clínica 7 del IMSS.

Presuntamente, los asaltantes habrían sometido al guardia de seguridad de la clínica 7 del IMSS encerrándolo en el baño para así llevar a cabo el robo.

Una vez cometido el robo, el grupo de delincuentes huyó a bordo de un vehículo con rumbo desconocido.

Trabajadores de la clínica 7 del IMSS se negaron a dar información de lo sucedido

Personal de la clínica 7 del IMSS que llegó durante la mañana del jueves 9 de septiembre encontró encerrado al guardia de seguridad privada.

De inmediato los trabajadores de la clínica dieron aviso a las autoridades, quienes mantuvieron en resguardo el inmueble, comenzando con las averiguaciones pertinentes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla reveló que los trabajadores del hospital se negaron a dar más detalles de lo ocurrido.

No es la primera vez que la clínica 7 del IMSS se encuentra involucrada en un hecho delictivo

Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado pero se presume se trató principalmente de recetas medicas y medicamentos controlados.

Autoridades no descartan que el presunto robo puedo haberse tratado de un plan conciliado con los trabajadores de la clínica, no obstante, la versión aún no ha sido confirmada.

No es la primera vez que la clínica 7 del IMSS se encuentra involucrada en un hecho delictivo, puesto que en diciembre de 2019 un incendio, presuntamente provocado, consumió: