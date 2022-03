Sandra Cuevas no sale de una, cuando ya se metió en otra

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, sigue hundiéndose como la nueva esperanza de la oposición en CDMX, pues no sale de un escándalo (una presunta agresión a policías) cuando ya se mete en otro (andar regalando pelotas con billetes de 500 pesos).

En las elecciones de 2021, Sandra Cuevas se alzó como la esperanza de PAN, PRI y PRD, cuando logró lo imposible y despachó a Dolores Padierna de la elección a alcaldesa de Cuauhtémoc.

Pese a las dudas por su falta de experiencia y su lujoso estilo de vida, la gestión de Sandra Cuevas arrancó con altos bríos y con la confianza de vecinos y algunos grupos económicos.

Ahora, menos de 6 meses después del inicio de su gobierno, la promesa de Sandra Cuevas se ha derrumbado estrepitosamente y el camino cuesta arriba luce muy complicado.

Ayer lunes 28 de febrero, Sandra Cuevas acudió al Reclusorio Norte para cumplir con su primera audiencia en el caso de una supuesta agresión contra dos mandos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (CDMX).

Según las investigaciones en curso, el pasado 11 de febrero dos mandos de la policía auxiliar acudieron a la Cuauhtémoc para llevar a cabo una reunión de trabajo con la alcaldesa.

No obstante, durante el encuentro los tonos se elevaron y, según la denuncia presentada en contra de la alcaldesa, los policías fueron agredidos verbal y físicamente por Sandra Cuevas y por otras personas que se encontraban en la oficina.

Al ser echados de la oficina de Sandra Cuevas, los policías pasaron a otro cuarto donde nuevamente fueron sometidos a agresiones por al menos otros 40 minutos. Los agentes fueron puestos en libertad y uno de los asesores de la alcaldesa intentó disuadirlos de presentar una denuncia; pero no lo logró.

Esta mañana, en conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados y arropada por los pocos perredistas que quedan, Sandra Cuevas dijo que tiene pruebas que desmienten las acusaciones en su contra.

En otras cosas, aseguró que existen videos que muestran que los policías no fueron agredidos y que nunca se los privó de su libertad. La alcaldesa incluso cuestionó que cómo le iba “a pegar” a los policías si es “chaparra” con su 1.57 de estatura.

Más allá de si una persona de 1.57 es capaz o no de golpear a unos policías, la alcaldesa Sandra Cuevas debe de responder a las acusaciones en su contra ante las instancias que corresponden, en este caso el Ministerio Público.

De poco le sirve a la alcaldesa salir a montar un drama mediático donde acusa una persecución política si, según su versión, los cargos en su contra se pueden echar abajo con unos simples videos.

En su conferencia junto al presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, Sandra Cuevas fue tan lejos como asegurar que la denuncia de los policías es una represalia directa porque bateó cuatro distintas propuestas de Claudia Sheinbaum y de sus allegados para sumarse a Morena. ¿Qué tienen que ver las agresiones a policías con supuestas invitaciones a Morena?

Además, ¿de qué le serviría a Claudia Sheinbaum que Sandra Cuevas se pase a Morena? El proyecto de la 4T en la CDMX tiene una ruta bien definida, y en serio que en nada se parece a los intereses que defiende la gestión de Sandra Cuevas.

De lo que no quiso hablar para nada la alcaldesa, es de las pelotas con billetes de 500 pesos que aventó ayer desde el balcón de su oficina a supuestos “seguidores” que se manifestaron para expresarle su apoyo.

“Para empezar yo no vi ningún balón, entonces desde ahí ya estamos mal. Y no, mi estrategia ha sido el esfuerzo. No nos desviemos, estamos hablando, el tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar. Yo acuso persecución política.”

Sandra Cuevas