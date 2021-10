Samuel, ¿no hay alguien en tu equipo que te señale las regadas?

IRREVERENTE

Te platico: Sé que te gusta el futbol y que les vas a los Tigres de tu amigo “Mauro” el influencer Doehner; perdón, de la UANL. Pero mi analogía es del beisbol. I´m sorry about that.

¡Playball!

Gobernador, te toca estar al centro del diamante en la loma de las responsabilidades. Eres el pitcher y estamos en el clásico de octubre.

Cuando a un lanzador lo saca el mánager, se dice que lo manda a las regaderas, a bañarse antes que sus compañeros, que sí terminan el juego de las 9 entradas… o de extra innings.

A los lanzadores los sacan del juego cuando tiran más bolas que strikes o comienzan a batearles hits por todos lados.

Es bien raro que a un inicialista lo manden a las regaderas en las primeras entradas, a menos de que sus regadas sean descomunales.

Samuel, en NL no tienes a un solo mánager…

… Tienes como tales a 4 millones 189 mil 684 , aunque 2 millones 639 mil 500 no hayan votado por ti o de plano ni a las urnas fueron.

Todos esos que estamos en el dugout somos los que mandamos en el equipo NL, somos los mánagers.

Los jugadores -y más el pitcher- están para atender las órdenes del alto mando, o sea, de los ciudadanos. O sea, los jugadores no se mandan solos.

Desde que empezó el partido el 3 de octubre, has tirado lo mismo bolas que strikes.

Y cuando te has parado en la caja de bateo, has pegado hits; te han dominado con rolitas o elevaditos y también te han ponchado.

¿Los hits?

El tino para escoger a algunos de tus colaboradores.

¿Las rolitas o elevaditos con los que te han dominado?

El desatino para escoger a algunos de tus colaboradores.

¿Los ponches?

1.- Aldo Fasci como secretario de seguridad. Pfff.

2.- Permitirle al tesorero Carlos Garza que infiltre a su gente. Humberto Panti Garza, director de administración y finanzas de Agua y Drenaje. José Carlos Hernández Caballero, director del ASSSUSTELEON. Perdón, del ISSSTELEON. Ponche sin tirarle.

3.- Javier Martínez Lankenau como director del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León, ICIFED. Abanicaste la brisa.

4.- Ignorar o permitir que el tal Javier Martínez Lankenau se esté moviendo en el equipo de uno de tus 2 millones de pesos mensuales por cada casino para que la fumadera y otras violaciones a los reglamentos sanitarios sigan como si el Bronco fuera aún el gobernador.

Este constructor era parte del equipo de Indira Kempis, la hoy senadora que ocupó tu lugar, pero se cambió de bando para irse al equipo de uno de tus colaboradores más cercanos y tengo noticias de que lo está convenciendo para permitir que sigan los moches, porque si no, ¿de dónde va a salir la lana para los temas políticos? Le tiraste a una piñata.

5.- Dejar que Hugo Garza Leal se vaya al equipo de Luis Donaldo Colosio Riojas como director de Cultura de Monterrey, siendo que exactamente los años que tiene de haber nacido un 25 de enero, Melissa Segura, la flamante secretaria estatal del ramo, Hugo los tiene de experiencia (40) como referente internacional en cosas del arte y la cultura.

Te lo cantaron.

6.- La volada esa de que el Papa Francisco te invitó a ti y a Mariana a platicar con él por el gesto que tuvo tu esposa de donar su cabello a un niño con cáncer.

No quiero comentar nada de los disfraces, pues creo que te sobran asesores que podrían haberte dicho, parafraseando a Inés: “por ahí no es…”

¡Struck out!

Melissa Segura, Fernando Elizondo y Ricardo Marcos/Detona

Jaime Rodríguez y Aldo Fasci

Humberto Panti/Detona

CAJÓN DE SASTRE “‘Mariana y Samuel, que disfruten su estancia en Glasgow; ahí se echan a nuestra salud un escocés de una sola malta...’, remata la picuda e irreverente de mi Gaby”

