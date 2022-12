En días recientes el coordinador del PAN en el Congreso local de Nuevo León, presentó diversas reformas que limitan las atribuciones de gobernador Samuel García. Entre estas se encuentra la facultad para designar a los titulares de las secretarías de Gobierno y Tesorería, el poder de veto a un candidato a la Fiscalía General de Justicia y la designación de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Lo anterior fue aprobado con 28 votos a favor del PAN, PRI y con votos en contra de Movimiento Ciudadano y Morena.

Es evidente que la oposición, particularmente el PRI, está atentando contra las facultades del gobernador neolonés a costa de ganara batalla política anunciada desde hace tiempo. Buscan destruirlo de manera muy antidemocrática, pero eso no es nuevo.

Desde la detención Jaime Rodríguez, ex gobernador, el Partido Revolucionario Institucional se declaró enemigo de Samuel García, quien evidentemente influyó para que el encarcelamiento fuera expedito. Después de eso, a Samuel le empezaron a salir mal las cosas, tuvo una crisis de agua, aumentaron los feminicidios y el caso Debahni mostró la falta de confianza con su fiscalía.

Lo que parecía una buena noticia para el gobernador, es decir la vacante del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero se convirtió en una imposición por parte del PRI. En octubre el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó la convocatoria para nombrar al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia local, pero en noviembre y sin el respaldo de MC, el Congreso avaló un terna de aspirantes que incluía en su mayoría a priistas opositores. Es decir, la fiscalía sería autónoma de Samuel pero no de la oposición. De ahí que el Congreso le haya quitado poder de veto al gobernador, quieren imponer a su fiscal.

Samuel García llamó a la transparencia en el proceso de designación y la oposición respondió con anunció de juicio político para removerlo. Mientras la confrontación política escala y la oposición no descansará hasta destruir a Samuel, llama la atención la ausencia de líder emecista Dante Delgado. Para Movimiento Ciudadano el último mes ha sido de fiesta, destape para el 2024 y confrontación contra el presidente. Dante se siente en su mejor momento, le gustan las cámaras. Parecería que han dejado solo a su gobernador. No se ha pronunciado, al menos no como lo ha hecho cuando atacan a Alfaro, incluso ha tenido más fuerza hablando de la Reforma Eléctrica que defendiendo a García ante una serie de actos anti democráticos. La ausencia de MC ha sido tanta que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que respaldar a Samuel y denunciar el ataque de la oposición. Quizá a estas alturas lo único que puede salvar a Samuel es el apoyo del presidente, quien de sobra tiene mucho margen de negociación política.