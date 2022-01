Samuel García como Poncio Pilato

“Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que más bien se promovía más tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá vosotros.” Mateo 27, 24

En la primera decisión importante que tiene que hacer Samuel García para el pueblo de Nuevo León, le pasó la responsabilidad de enviar a los niños a la escuela a los padres. El Gobierno del Nuevo Nuevo León dejará abiertas las aulas y será responsabilidad y elección de los padres mandar a sus hijos a la escuela.

Leyendo chats, Twitter, la misma conferencia de Samuel en Instagram, se notaba que muchos de los que estaban opinando estaban inconformes y en desacuerdo con la decisión de García, tanto que tuvieron que apagar los comentarios pues no eran muy positivos.

¿Por qué García decidió no meterse en la decisión de mandar a todos a casa con la tasa de contagios más alta desde que empezó la pandemia?

Mandar a los niños a su casa puede ser una decisión popular para una parte de la población pero para otra parte no. Muchas personas se quejaron de todo el tiempo que duró la cuarentena en tiempos del gobierno de Bronco Rodríguez. Ahora otros se van a quejar que no cerraron las escuelas. Las dos decisiones no fueron populares.

He leído por muchos lados que con la tasa de contagios qué hay ya hubieran pedido la renuncia del Doctor de la O, anterior Secretario de Salud. La Doctora Alma Rosa Marroquín no ha sido mencionada para bien o para mal. Tal vez empezará a ser mencionada por la curva exponencial con la que se está contagiado la gente de su estado.

Hay que recordar que el nuevo gobierno entró en funciones desde el 4 de octubre cuando la pandemia se portaba “mansita”. Se abrieron restaurantes, antros, centros comerciales, espectáculos masivos, los estadios de futbol, el de beisbol y se hizo el Festival Santa Lucía. También llegaron épocas de fiestas decembrinas, vacaciones y demás ocasiones para aumentar los contagios. Viendo lo que pasaba en Europa, no se pusieron las barbas a remojar y ahora la tasa de contagios es más alta que cualquiera que hubiese tenido el famosísimo Bronco.

Es tiempo que Samuel entienda que gobernar en estos tiempos de pandemia no es un concurso de popularidad ni tampoco cuentan los “views” de Instagram, ni de Tic Tok. De los problemas de la pandemia no saldrán con un corte de pelo de Mariana Rodríguez ni llevando a Gloria Trevi a cantar a algún lado.

Creo que Samuel García debería de hacerse responsable de abrir o cerrar lugares, de dejar las escuelas abiertas o cerradas y decir que ellos creen que eso es lo correcto. Colgarle la responsabilidad a los padres es algo que pudiera ser contraproducente en el mediano plazo.

Hubiera sido más fácil cerrar los colegios y abrirlos cuando tuvieran certeza del comportamiento del virus en esta nueva ola que ya estando abiertos, cerrarlos porque se dieron cuenta que se equivocaron.

¿Usted cree que Samuel García seguirá siendo popular después de tomar la decisión de no cerrar los colegios? ¿Usted cree que se “lavó las manos” al pasar la decisión a los padres?

Creo que la respuesta la tendremos con el número de hospitalizaciones graves que se tengan en el estado de Nuevo León, porque los contagiados seguramente seguirán subiendo de manera exponencial debido al comportamiento de virus.