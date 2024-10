Resulta que el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, se tomaba fotos con Claudia Sheinbaum sonriendo, y otras fotos con abrazos entre Andrés Manuel López Obrador, la presidenta y él... Fotos y amistades, malas amistades.

Cuando era joven, mi madre me decía: “Asegúrate bien con quien te juntas y con quien te llevas porque eso hablará bien y mal de ti”.

Yo le daría a la presidenta este mismo consejo: Claudia Sheinbaum, aléjate de aquellas personas que son malas, tranzas, que han caído en la corrupción, en la mentira, en la traición; te mereces más.

Y es que sabemos que López Obrador le dio a Rocha Moya no solo su amistad y lealtad sino un puestazo: gobernador de Sinaloa. Digo “puestazo” porque el señor debe de recibir un muy buen sueldo quincenal, pero la realidad es que el paquete que le aventaron al contemporáneo amigo del expresidente y al no saber qué hacer con la bomba le estalla en las manos.

Nadie quiere a Rubén Rocha Moya. Incluso los ciudadanos de Sinaloa lo quieren fuera de la ciudad.

Y sí, un frustrado Andrés Manuel irá viendo cómo su amigo va perdiendo la batalla y él no está para defenderlo en ninguna mañanera, diciendo lo que ya ha dicho antes de él: Que es una gran persona, que hace muy bien las cosas; que es íntegro... Nada de esto fue verdad.

Así que a la que le arrojan la bomba ahora es a Claudia Sheinbaum, quien mesuradamente ha dicho que el gobernador está haciendo su trabajo bien, pero la misma presidenta no tiene ni se le da el manoteo y el griterío para defender a un tipo indefendible. Esto debe de ser un dolor de cabeza para el presidente.

Rubén Rocha Moya debería de dimitir, renunciar, o “enfermarse”, porque su propia presencia daña y profundamente a la imagen de la presidenta, una presidenta que ha querido mantenerse o convencernos que sí será lo mismo pero no será igual todo, y con la sombra de Rocha Moya encima de ella, será difícil convencernos que el país puede tomar fuerza y un camino más próspero y de paz.

Yo quiero lo mejor para la presidenta. Yo quiero ayudarla como ciudadana, pero no puedo, no se deja, no da espacio para ello.

Ojalá que ella sea fuerte y no ande con malas compañías.

Es cuanto