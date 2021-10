YouTube vs los antivacunas

El principio de no intervención de la plataforma YouTube ha dado una sorpresa a muchos que publican sus videos ahí no esperaban. La plataforma que es parte del conglomerado tecnológico Alphabet Inc., empezará a eliminar cualquier contenido que cuestione cualquier vacuna médica aprobada .

YouTube esta hablando de cualquier vacuna aprobada, no solo las de Covid-19.

Esta nueva política comenzó el miércoles 29 de septiembre haciendo que la libertad que se tenia antes para hablar sobre estos temas desaparezca. Al parecer el gobierno de los Estados Unidos ha puesto presión suficiente a los dueños de YouTube para que ya no se este cuestionando el uso de la vacuna y que de una vez por todas la población pueda acercarse a inocularse sin dudas provocadas por videos sin fundamentos científicos comprobables.

Se acabarán los videos que dicen que las vacunas causan autismo, cáncer o infertilidad, además de “tumbar” las cuentas de los “influencers” antivacunas.

Ya en julio de este año, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden dijo que las redes sociales eran responsables del escepticismo de muchas personas para ser vacunadas. Esto lo comentó pues muchos de sus usuarios viralizaron artículos con información falsa.

Otras grandes redes sociales como Facebook y Twitter empezaron a trabajar al respecto desde principios de año. Facebook empezó en febrero enfocándose en información falsa sobre las vacunas y su efectividad, pero ha tenido muchos problemas tratando de detener este tipo de contenido. Pero su parte, Twitter anunció en marzo que las personas que repetidamente compartieran información falsa sobre las vacunas serían bloqueadas de la plataforma.

Las cuentas de Joseph Mercola, doctor que no cree en las vacunas, y de Children´s Health Defense, de Robert Kennedy Jr., serán desaparecidas de la plataforma de videos a pesar de tener cientos de miles de seguidores.

Leo un post en Facebook que dice “Si no has infringido las normas comunitarias de Facebook, lo más probable es que no tengas idea de lo qué esta pasando en el mundo”. Me di una vuelta por las reglas comunidad y son amplias por lo que si, si pueden eliminar contenido que les parezca, según las reglas que ellos establezcan, sensible o falso, aunque no infrinja directamente con las normas comunitarias de la plataforma.

La política de las grandes plataformas de redes sociales, ¿afecta la libertad de expresión o hace que tengamos información real y comprobada sobre las cosas?