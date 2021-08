La vacuna aprobada y los antivacunas

La vacunación contra la COVID-19 en algún momento se volverá obligatoria aquí en México y en todo el mundo. Eso lo tienen que entender todas las personas que “están ejerciendo su derecho a no vacunarse”.

El derecho a la salud de la comunidad es mas grande que el derecho a decidir de los que no se quieren vacunar. Si estos fueran la mayoría , estaríamos hablando de otra cosa pero en el mundo , hay mas gente que se quiere vacunar que la que no quiere.

Si hay una razón médica para que no se vacunen pues bueno, los mismos médicos y autoridades de salud extenderían algún documento que indique porque no se vacunó tal o cual persona.

La FDA, equivalente a la Copefris mexicana, le ha dado el aval total a la vacuna de Pfizer-BioNTech para su uso contra el COVID-19 en mayores de 16 años. Con esto se convirtió en el primer biológico en Estados Unidos que recibe este tipo de aprobación.

No significa que antes de esto la vacuna fuera mala o que las otras que se están aplicando no sirvan. Antes de esta aprobación total , la vacuna estaba aprobada como medicamento de emergencia mientras cumplía con todo lo necesario para obtener la aprobación total.

La vacuna Pfizer ha probado por medio de estudios clínicos que es segura y eficaz para lo que fue diseñada. Las millones de personas que se han aplicado demuestran que los beneficios son mucho mayores que sus posibles efectos secundarios.

Pfizer presento los resultados de 44 mil participantes de ensayos clínicos en diversas partes del mundo que cubren diferencias étnicas, medicas y genéticas. La gente de la FDA hizo una evaluación exhaustiva sobre esta vacuna como lo hacen con todos los medicamentos y alimentos que aprueban para su uso en humanos.

Lo que implica la aprobación total de esta vacuna es que en algún momento , cuando se normalice los problemas que nos esta causando la pandemia, el producto podrá ser comercializado. El producto ya tiene un nombre comercial :Comirnaty. Puede ser que a mediados del próximo año, si la vacunación tiene el ritmo que tiene hasta ahora a nivel mundial, usted pueda comprar la vacuna en cualquier farmacia en Estados Unidos. Hasta ahora, por decisión de Pfizer y del gobierno de Estados Unidos, el único con permiso de distribuir la vacuna es el mismo gobierno estadounidense.

Eventualmente, las demás vacunas tendrán la aprobación total de diversos gobiernos y podrán ser distribuidas por medios que no sean estrictamente los gobiernos.

Si, si va a ser negocio para las farmacéuticas como lo son las aspirinas, las anticonceptivas, los antiácidos, los antibióticos, los biológicos y demás medicinas que adquirimos de estos entes comerciales.

Oye, ¿pero porque no la aprueban para los menores de 16 si ya se la están aplicando a niños de 12 años en adelante? Los niños entre 12 y 16 años tienen les aplican la vacuna con el permiso de uso de emergencia por lo que no tienen que cumplir con todos los lineamientos que cumple el medicamento para mayores de 16 años. En algún momento vendrá esa aprobación total como vendrá la aprobación para la vacunación de niños menores de 12 años.

¿Por qué esto será algo que va contra los antivacunas? Porque no aplicarse la vacuna será algo indefendible. Habrá gente que estará en contra pero que les aplicaran el “nos reservamos el derecho de admisión” si no tienen la vacuna.

Sería un buen ejercicio que las autoridades de salud de nuestro país , cuando llegue esto a los niños, también revisen su cartilla de vacunación pues hay muchos que no tienen su esquema completo por no conocer que vacunas se aplican pero también hay un grupo que no les aplican sus vacunas por capricho.

Como leí por ahí, los gobiernos no están buscando un control de la población por medio de la vacunación. No se ponen de acuerdo para otras cosas, mucho menos se van a poner de acuerdo para el control de la población con una vacuna. Ni estamos en la Matrix, ni habrá viajes a la 5D. Póngase la vacuna y protéjase y proteja a los demás. Ya hay suficientes pruebas que es efectiva.