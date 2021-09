Se le acaba el tiempo a la Secretaria de Salud: La vacuna Pfizer y los niños

El laboratorio Pfizer BioNTech ya esta empezando los tramites con la FDA en los Estados Unidos para que se autorice la vacuna contra Covid-19 a niños de entre 5 y 11 años, acercándose cada vez más en una vacunación para todos.

Los posibles obstáculos que pudiera tener, son los efectos secundarios probables que pudiera tener la vacuna en estos niños y poderlos sopesar contra lo que les pudiera pasar si se contagiaran de Covid-19 . En otras palabras, para que se les de una autorización, al menos la de emergencia, los beneficios de la vacunación tendrían que ser mayores a los de contagiarse del odioso bicho.

Se prevé que más o menos en un mes se autorizaría vacunar a los niños de 5 a 11 , al menos los que tienen su salud comprometida por otras enfermedades. También se ampliaría el refuerzo de la 3era dosis a un grupo más grande de personas y se estaría estudiando el aplicar la vacuna para menores de 5 años, esto para finales de este año.

Muchos gobiernos estatales de los Estados Unidos estarían ampliando dentro de las restricciones de viaje, además de la prueba COVID-19 negativa, el comprobante de vacunación completa para poder viajar.

De este lado de la frontera, los padres se están amparando para poder aplicar la vacuna a niños de 12 años en adelante. Se ha logrado que esta vacuna se aplique en algunos casos y muchos padres se seguirán peleando para que sus hijos puedan ser vacunados.

El tema de la vacunación se viene mas fuerte para nuestro país pues no debería de faltar mucho para que se puedan vacunar a los mayores de 12 años y al parecer no hay las suficientes vacunas o no están distribuidas de una manera optima para que todos alcancen.

El gobierno federal hizo bien en vacunar a los mayores primero y después ir vacunando a los demás grupos. Le falto hace un grupo especial para vacunar a los que tienen la salud comprometida por otras enfermedades, pero al parecer eso ya esta cubierto pues a muchos ya les toco vacunarse por su edad.

Si quieren seguir haciéndolo bien, es momento que vayan preparándose para vacunar a personas mayores de 12 años y después a los grupos que le siguen. Si en países mas avanzados lo están haciendo, porque no empezar a prepararnos para hacerlo en el nuestro.

El tiempo se le esta acabando a las autoridades sanitarias por lo que esperaría que estuvieran trabajando para conseguir esas vacunas. Esperemos que eso este proyectado dentro del presupuesto del próximo año.

Estoy seguro de que la inversión en este tipo de soluciones le traerá mas tranquilidad a la población que poner el dinero en otras cosas. Esperemos que se pongan las pilas y lo hagan rápido, el tiempo corre rapidísimo con este bicho y la verdad todos queremos hablar de otra cosa que no sea la dichosa pandemia.