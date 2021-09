Los Gritos Apócrifos

Al parecer en algunos lugares del mundo han transformado el tradicional Grito de Independencia en algo que ya no tiene que ver con lo que era hace algunos años.

Seguramente usted recuerda juntarse con la familia y amigos a celebrar el famoso grito del cura Miguel Hidalgo pidiéndole al pueblo levantarse en armas para “sacar” a los españoles del país. Antojitos mexicanos, tequila y cerveza y gente reuniéndose enfrente del televisor o de alguna plaza pública para dar los “vivas” convocados por el encargado de llevar la fiesta, en la mayoría de las ocasiones un representante del gobierno.

De algunos años para acá, puede ser que desde que fue presidente Vicente Fox, la estructura del grito ha cambiado, se dicen el nombre de otros héroes y se incluyen personas relevantes para el gobierno en turno. Al presidente actual, AMLO , solamente le ha tocado un grito “presencial” pero aun así le ha cambiado algo a la estructura tradicional del Grito de Independencia .

Además de la celebración de la independencia por parte del presidente de la República en muchos otros lugares se dan actos oficiales de la celebración de la Independencia por personas que representan al gobierno. Municipal, estatal y hasta en las embajadas, el líder de cada lugar hace la celebración y se avienta su “grito”.

El caso mas sonado hasta ahora es el de Isabel Arvide que remató el ritual del grito con un “Viva López Obrador” lo que levanto ámpulas en varios de los asistentes al evento que ya enfiestados se subieron al escenario y vituperaron cosas en contra del presidente y del gobierno. No sé si esto hubiera pasado en otros tiempos, pero la celebración de este acto debió de haber sido de otra forma. Es la fiesta de México y no momento de lanzar vítores que seguramente le parecerán agresivos a algunos de los asistentes al evento.

Otro caso, que a mí en lo persona me parece un flagrante fuera de lugar, fue la ceremonia del Grito de Independencia en Mission, Texas donde el gobernador electo de Nuevo León, Samuel Garcia , celebró la Independencia y protagonizó el ritual del tradicional grito.

Porque me parece fuera de lugar, porque Samuel García es un representante del gobierno de México en su figura de todavía senador, y será el gobernador de Nuevo León el próximo octubre. Creo que está rompiendo las formas pues no le corresponde todavía liderear esa celebración. Samuel no es un animador en una fiesta de la Independencia es el gobernador electo de Nuevo León por lo que tendría que guardar las formas y el protocolo de este tipo de celebraciones.

Si lo invitó algún funcionario texano a dar el “grito” amablemente debió de decirles, no es mi tiempo todavía, pero no fue así.

Creo que el gobierno de Samuel García será bueno para mi estado pero me gustaría que guardará las formas para que esta celebración no pierda importancia en el calendario de todos los mexicanos.

Esperemos que la próxima noche del 15 de septiembre, todos los encargados de dar el Grito de Independencia lo hagan conscientes de lo que están haciendo, que le hagan el homenaje a los héroes que nos dieron patria y que no hagan de esta celebración de todos algo personal.

Esperemos….