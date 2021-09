El papel de Mariana Rodríguez en Nuevo León

En el portal de Milenio vi un video de la entrevista que le hicieron a Mariana Rodríguez y no me queda claro lo que va a hacer la esposa del gobernador electo. Lo que me queda claro es que no quiere ser presidenta del DIF y que se quiere involucrar en más temas que no solo tienen que ver con el Desarrollo Integral de la Familia. Eso esta entendido, lo que a mí me gustaría es que nos dieran una explicación más a profundidad de lo que se piensa hacer con la oficina de Amar a Nuevo León y como funcionaría dentro del organigrama del gobierno estatal.

¿Por qué la duda? En mi experiencia de vida, cuando he visto a las esposas (porque no me ha tocado ver a los esposos) de las personas en puestos directivos entrar en las empresas, por lo general no se meten en temas ejecutivos pues a la persona que contrataron es al director y no a la esposa. Ese es el tema que se me complica entender.

¿El gobierno de Nuevo León esta contratando a Mariana Rodríguez como cabeza de la oficina Amar a Nuevo León como profesionista o lo esta haciendo porque es la esposa del gobernador?

No tengo elementos para poder dar una opinión sobre el trabajo de Mariana Rodríguez pues mi única referencia es lo que publica en redes sociales y la ultima campaña de gobernador. En ese tipo de escenarios ha sido exitosa y no se puede dudar de su capacidad, que quede claro.

¿Amar a Nuevo León es una oficina que funciona como una ONG?

¿Mariana trabajará ProBono?

¿Quienes conforman la oficina?

Si Mariana Rodríguez decide ir por un puesto de elección popular, ¿seguirán los proyectos iniciados

en Amar a Nuevo León?

Si se necesita alguien que sea el o la presidenta del DIF, ¿Quién lo será?

¿Por qué no fue incluido esto en el documento de gobierno que se entregó durante la campaña de Samuel García?

¿Por qué Samuel García no ha hablado sobre este tema?

Amar a Nuevo León es Secretaría, Oficina, ¿o dónde esta en el organigrama?

¿Cómo entran los proyectos de Amar a Nuevo León en los presupuestos de las secretarías?

Sabemos que la Cámara de Diputados tiene mayoría de la oposición al partido de Samuel, será interesante como se manejan para los planes que tendrá Amar a Nuevo León . ¿Aprobaran todo, o se harán los difíciles en los temas que maneje esta nueva oficina?

Lo que sí se necesita es claridad, mas claridad que la entrevista que le hicieron los compañeros de Milenio a Mariana Rodríguez . Les puedo asegurar que aquí en SDPNoticias hay varios interesados en hacer la entrevista. Puede ser Stephanie Palacios, Frida Gómez o un servidor que podríamos hacerle preguntas que nos den mas claridad de su papel en el Gobierno de Nuevo León .