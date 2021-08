El confuso mensaje del Doctor Manuel de la O

En dos periódicos de origen regiomontano, El Norte y Milenio se publicaron dos notas con datos complicados de entender. Hablo sobre 301 personas hospitalizadas que recibieron vacuna contra COVID-19 que se encuentran hospitalizadas y que 62 personas perdieron la vida aun y cuando habían recibido una dosis.

En los números que presentó en la conferencia de prensa dijo que 3 mil 452 personas ya vacunadas se contagiaron de COVID-19 y de estas 3,452 personas , mil 493 tenían un esquema completo.

Dice el secretario de Salud de Nuevo León Manuel de la O " Si bien las vacunas son buenas, no te evita el 100 por ciento de no contagiarte, tenemos 301 internados en nuestros hospitales que ya estaban vacunados. Los contagios siguen incrementándose , los pacientes hospitalizados subieron y los pacientes intubados también, esto significa que la situación sigue estando crítica, el grupo de personas más vulnerable son los adultos jóvenes y los niños”.

También De la O informó que han fallecido 62 personas que ya contaban con la vacuna , 26 de ellos ya contaba con la vacunación completa. Aclaró después que de los 62 vacunados fallecidos , la mayoría (sin especificar un número) tenia comorbilidades , es decir otras enfermedades, que pudieron llevarlas a perder la vida.

Es aquí donde viene lo confuso del mensaje del Secretario de Salud de Nuevo León. ¿Dice que la vacuna es segura o no? ¿Sabrá que con esta declaración le esta dando pie a los anti vacunas para no inocularse? ¿Por qué Nuevo León tiene peores estadísticas que las que se muestran en otros países respecto a las personas vacunadas y sus decesos?

No he oído la conferencia donde De la O habla sobre esto, pero si dos medios reconocidos en Nuevo León tiene notas con contenido similar , no creo que lo estén sacando de contexto.

Si De la O quiere hacer una declaración que sirva como lección para los que andan “viviendo la vida loca” en Nuevo León y que no están tomando en serio la pandemia, creo que no es la manera de hacerlo.

Conociendo a mis paisanos y ahora en un mundo tan polarizado, ¿Cómo creen que van a tomar el mensaje de De la O ? Seguramente reforzara el pensamiento de los anti vacunas pues ya tendrán una excusa para no vacunarse. Los que creen en la vacuna , creerán menos en De la O pues es poco creíble que la mortalidad de la zona metropolitana de Monterrey sea diferente que lo que esta pasando a nivel mundial.

¿Habrán estado vacunadas las personas que lamentablemente fallecieron y les atribuyeron la muerte al COVID-19? No lo sabemos realmente.

Otra incongruencia de la Secretaría de Salud de NL tiene que ver con la clausura del Colegio Americano en Monterrey por iniciar clases presenciales en un curso de regularización antes del inicio del siguiente año escolar. Entiendo que son indicaciones de la Secretaría de Salud el no tener clases presenciales por lo que esta bien la clausura. Lo que no entiendo es como se permite la operación de otro tipo de establecimientos como antros, bares , restaurantes y comercios. ¿No debería de haber un limite similar al que se tiene con las clases presenciales?.

Antes de abrir antros, centros nocturnos y otro tipo de negocios, debería de pensarse en el plan para abrir las escuelas, decía mi profesor de física de la prepa, Ladislao Jimenez, que “lo que no es plano, es chipotudo”, creo que el cierre de las escuelas y las aperturas de antros es bastante chipotudo.

Aquí las incongruencias que confunde en lo que dice y acciona el Dr. De la O. Entiendo que cierre las escuelas, no entiendo que no cierre otros negocios. Entiendo que quiera que la gente se quede en casa, no entiendo su ejemplo que hasta los vacunados tienen decesos.