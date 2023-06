Todo esto parece un juego macabro, como esos juegos de mesa en donde hay que adivinar quién fue el ladrón o el asesino. Las cosas no son lo que parecen.

El presidente de todos los mexicanos extendió la más cordial invitación para que sus corcholatas renunciaran a sus cargos la semana entrante para contender libremente por la Presidencia.

Una posible renuncia, para Claudia Sheinbaum la colocaría en una posición donde ya no se le podría recriminar que se la pasa viajando cada 8 días para hacer campaña, aunque lleva más de un año haciendo “giras dominicales” cada semana, que parecían ser de campaña pero ella lo ha negado. No obstante que todos los demás “presidenciables” también han hecho lo propio. Sus caritas y nombres ya pintan muchas de las bardas de este hermoso país. La renuncia de Claudia es necesaria y es inminente. Aunque ella ha dicho que no va a renunciar, creo que políticamente hablando sería lo mejor para ella.

La renuncia por otro lado de don Adán Augusto nadie la toma en cuenta. Como dirían los jóvenes: “ni quien lo tope,” porque nadie lo toma ni lo tomará en cuenta como un serio y probable candidato.

Así que el que renuncie o no, pasaría de noche su decisión.

Y ahora, nos topamos con la noticia de que el canciller don Marcelo Ebrard ha solicitado su renuncia; y dice que “con alegría” toma esta decisión para seguir por Morena buscando la Presidencia, y se les adelantó a todos, siendo el primero en renunciar, pues el jefe AMLO les dijo a sus corcholatas consentidas que tenían hasta la siguiente semana para hacerlo. Pero Ebrard pensó: “mejor finjo de una vez”.

Yo, evidentemente no tengo la verdad absoluta de esto ni de nada en esta vida , pero creo que todo esto es un truco o como un montaje muy buen actuado y estructurado. Estoy casi segura y convencida que Marcelo, Adán Augusto, Monreal y Noroña tienen muy claro que será Claudia Sheinbaum la presidenta de México.

Lo tienen tan claro como que ya agarraron su hueso respectivo, pero a los políticos se les da esto de la actuación; son histriónicos por naturaleza, así que todos empiezan a actuar de diversas formas tan solo por divertirse ellos y distraer al ignorante electorado que no hace otra cosa más que seguir confundido porque pienso que literalmente juegan con sus sentimientos.

Así que yo no me creo eso de que Marcelo Ebrard “madrugó” a las demás corcholatas con ser el primero en renunciar a su puesto. No pasa nada, sabe que sirve para distraer y que se hable de su renuncia, pero él ya tiene su hueso asegurado, no va a perder nada. Eso lo sabe él y eso creo.

Tampoco no me creo para nada el berrinche de Noroña. Eso está pactadísimo entre AMLO y él. Gerardo Fernández Noroña se ha prestado desde siempre, por muchos años ha ser un excelente actor (recuerdo que un día hasta cargado salió de un mitin). Es un tipo que nomás no lo entiendo, aunque sí tiene el don de atraer miradas y llamar la atención, así que tiene muy bien estudiado su papel de corcholata ignorada y víctima; tampoco saldrá perdiendo nada.

Todo esto con el fin, imagino de generar la percepción entre la gente de que se crea que hay una larga lista o larga fila de postulantes para ser presidente o Presidenta, como para no ser tan evidentes de que la única que está compitiendo es Claudia Sheinbaum.

¡Por favor! Somos de memoria muy corta y olvido muy precoz. No podemos olvidar (o al menos no yo) que el presidente de todos los mexicanos a la única persona que le ha alzado la manita en señal de victoria ha sido a Claudia Sheinbaum.

Desde ahí eso de que las corcholatas pudieran “piso parejo” pues fue y es de una enorme ternura.

Quieren fingir, porque de eso creo se trataba esta obra, que cada quien irá tras la presidencia siendo de Morena, pero es para hacer la “finta” de que habrá una competencia clara y transparente pero competitiva.

La verdad es que no será así.

Las corcholatas jugarán a que se pelean entre ellos y contra Claudia por la Presidencia, pero por supuesto que tienen claro que no tienen una sola oportunidad de ganar.

Me los imagino completamente conformes y recibiendo una secretaría en el 2024 como premio a su esfuerzo, a su actuación y a su paciencia.

Lo que más coraje me da, no es que finjan que van a competir entre ellos, es que en este fingimiento de que van a competir, se gastarán cientos de miles de pesos, porque claro que harán sus campañas, tendrán sus lonas, regalarán sus despensas y le llevarán a la gente a grupos musicales para alegrarles la vida.

Cientos de miles de pesos que son nuestros, que vienen de nuestros impuestos y que deberían de ser usados para las necesidades más apremiantes que tiene este país, que son muchísimas .

Así que por favor, no se crean este numerito de el “misión cumplida, señor presidente”.

Pongamos atención a lo real e importante.

Recuerden que para montajes no nada más siempre es Loret de Mola como se ha dicho, sino que los de la 4T tienen imaginación para crear historias que convenzan, que distraigan y que les beneficien.

Acá ninguna de las corcholatas es mártir ni niño héroe envuelto en la bandera lanzándose al precipicio. Todos son amiguísimos y todos saldrán ganando de esta.

Si me equivoco, estoy abierta a las críticas y a los ataques y a que me reclamen que he fallado.

Es cuanto.