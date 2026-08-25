Renán Barrera , tres veces alcalde de Mérida, parece encarnar el destino de muchos políticos que no han sabido comprender los procesos democráticos: buscan mantenerse vigentes a toda costa, sin importar con quién deban aliarse ni qué tengan que ofrecer a cambio.

Morena, por su parte, se ha nutrido de esa clase de cuadros, algunos de los cuales rozan el mercenarismo político y se ofrecen al mejor postor. El caso de Barrera parece perfilarse como un ejemplo más.

Como ocurrió con numerosos personajes provenientes del PRI y del PAN, Renán repite la fórmula de los Monreal, los Espino, los Durazo o los Yunes: cuando se agota su margen de maniobra en sus partidos, intentan vender su estructura y su capital político a cambio de una nueva candidatura.

Es cierto que la gestión de Barrera al frente de Mérida dejó resultados favorables, aunque siempre contó con el respaldo del PAN local y con la mancuerna que estableció con el entonces gobernador Mauricio Vila, quien también había sido alcalde de la llamada Ciudad Blanca. Sin embargo, en 2024 enfrentó una elección distinta, contra otro expanista ya incorporado a Morena. Barrera perdió y, con la derrota, se redujeron de manera evidente sus posibilidades dentro del partido.

El contraste se hizo aún más incómodo con su sucesora en la presidencia municipal, Cecilia Patrón, quien obtuvo en Mérida alrededor de 20 mil votos más que Barrera y quien ya en el cargo, ha mantenido una administración con resultados visibles, lo que la consolida como uno de los principales activos electorales del PAN, incluso frente a un gobierno estatal de extracción morenista y el peso del aparato federal.

En vez de sumarse a los logros de sus correligionarios, Barrera optó por confrontar a su propio partido al no ser considerado para otro cargo. Así comenzó una estrategia conocida: descalificar a la dirigencia, presentarse como víctima y elevar el costo de una eventual salida.

El primer paso fue golpear públicamente al PAN. En redes sociales cuestionó a quien fuera su mentor y a la estructura partidista, justo cuando su peso político disminuye frente a liderazgos con mejores perspectivas.

Primero escribió: “En los próximos meses verán que el discurso de candidatos ciudadanos a las candidaturas es un eslogan. En Yucatán los candidatos a diputados locales y federales serán de Vila y la ‘Chula’; solo esperen. Si no es así, yo mismo pediré perdón por equivocarme”.

Después llegó la justificación y la victimización: “No voy a renunciar al PAN. Seré firme desde adentro. Sí renuncio a la simulación y la incongruencia de una dirigencia que demostrará en días que se somete y honra a traidores chulos y chulas. Vendrán ataques; estoy acostumbrado, pero la gente decidirá si la jarana vale más que la certeza y los resultados”.

Más tarde adoptó un tono redentor: “Nuestro México necesita reconciliación. Me entristece ver que los partidos, incluido el mío, no ven más allá de sus narices. Y duele más cuando soy parte del Comité Nacional. Arriba la faramalla; abajo los buenos. Pobre México. Luchemos por gente mejor”.

Finalmente apareció la contradicción. Aunque había asegurado que no abandonaría al partido, anunció: “Renunciaré al Comité Ejecutivo Nacional de @JorgeRoHe y, créanme, lo aprecio, pero ya cedió a intereses mezquinos. Luchamos muchas batallas juntos, pero ver que aplaude a traidores no lo tolero; eso supera mi lealtad. Seguiré informando, panistas”.

La secuencia es reveladora: Barrera deja el cargo directivo nacional, pero subraya que conservará su militancia y que denunciará desde dentro “la simulación y la incongruencia”. No obstante, su ofensiva pública también puede convertirse en un mecanismo para deteriorar a quienes durante años fueron sus compañeros y de quienes recibió respaldo político.

¿Cuántas veces hemos escuchado este tipo de peroratas antes de que su autor termine acercándose al mejor postor? En el panorama actual, Morena suele recoger a los inconformes que abandonan otros partidos y llegan con estructura, relaciones y ambiciones intactas.

La derrota de Barrera no puede atribuirse únicamente al aparato del Estado. También influyeron actitudes que una parte del electorado meridano percibió como prepotentes. A ello se suma la discusión pública sobre sus intereses empresariales e inmobiliarios y su incursión en el sector restaurantero, con negocios señalados en España, Miami y Mérida.

Existen, además, denuncias presentadas ante la FGR y fiscalías locales que, según sus promoventes, calculan un patrimonio inmobiliario superior a 200 millones de pesos.

Las acusaciones describen un presunto esquema de triangulación mediante compras a bajo precio realizadas por su hermano, posteriores donaciones a su madre y transferencias finales a Barrera. Se trata de señalamientos que deberán acreditarse ante las autoridades competentes, pero que forman parte del debate público sobre su trayectoria.

Yucatán merece una vida pública basada en proyectos, resultados y lealtades transparentes, no en el tránsito oportunista de políticos que cambian de camiseta cuando dejan de obtener beneficios. El verdadero problema no es que una persona modifique sus convicciones, sino que pretenda disfrazar de principios una negociación por espacios. Si Barrera termina en Morena, su incorporación no representará una transición ideológica, sino la confirmación de una práctica que debilita a los partidos y empobrece la democracia.

X: @diaz_manuel