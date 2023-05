“Hay tres tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras y notas del Reforma”, diría Mark Twain si viviera en estos tiempos.

Hoy jueves 4 de mayo, el presidente AMLO respondió al reportje publicado por LatinUS, plataforma de Carlos Loret de Mola, donde se acusa a amigos de Andrés Manuel López Beltrán de supuestos negocios irregulares con el Gobierno de México.

El presidente López Obrador negó rotundamente la información publicada sobre su hijo “Andy” y se lanzó contra Loret.

Ante lo que consideró como una red de mentiras, AMLO recordó que Loret de Mola tiene fama de “mercenario”, “especialista en montajes” y de tener mucho dinero, así como departamentos regados en “zonas exclusivas” de México y Estados Unidos.

Incluso, el presidente retó al periodista a “intercambiar bienes” para ver quién salía ganón con las propiedades.

Reforma miente: AMLO no dijo que 100 millones de pesos “no son nada”

Ni tardo ni perezoso, el Reforma volvió a mentir sobre lo dicho por el presidente AMLO, al agregar palabras a su declaración y dar su propia interpretación.

“Hagan la cuenta, vean el reportaje, no es nada, es desesperación, es calumnia. (No hay conflicto de interés), nada, absolutamente, no hay ningún problema. Que porque el primo del amigo, de la hermana, que es amiga de Andrés. ¿Y? Nada. Véanlo ustedes mismos, hagan el análisis del reportaje”, fue lo que dijo AMLO en su mañanera al pronunciarse sobre el tema..

Según el Reforma, al decir que “no es nada”, AMLO se refería a los 100 millones de pesos que estarían involucrados en los contratos que habrían sido otorgados a empresas vinculadas con amigos de su hijo.

No conforme con ello, el también llamado “pasquín” tituló la nota: “Mis hijos no son corruptos, 100 millones no es nada.- AMLO”.

Los medios viven una crisis de credebilidad ante la sociedad y episodios como el de Reforma no suman: el diario de Alejandro Junco miente en un tema sensible para el presidente y para todo México.

Ellos dicen que el presidente dijo e interpretan según sus intereses, pero en realidad AMLO nunca habló de los 100 millones de pesos y reiteró que “el reportaje” es una calumnia.

López Obrador fue claro en su defensa y aseguró que sus hijos no son corruptos y que en caso de que existan pruebas de lo contrario, que se presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta mañana AMLO volvió a llamar “pasquín inmundo” al Reforma y eso que no sabía la calumnia que estaba por publicarse minutos después de su mañanera.

¿Por qué miente el Reforma?

¿Por qué miente el Reforma sobre AMLO y su familia? ¿Qué ganan? ¿Cuáles son sus intereses? Lo que parece claro es que los directivos de dicha empresa están más concentrados en el ataque político y el juego de intereses, que en rescatar el prestigio de su medio ante la sociedad crítica y avispada.

El presidente AMLO lo ha dicho una y otra vez: sólo se hace responsable por su hijo menor de edad. Si su familia debe de aclarar algo, seguro que así será, lo que no debe permitirse es intentar calumniar al presidente con tan poco nivel.

El Reforma pensó que podía mentir sobre un video (la mañanera) que millones de mexicanos ven en vivo y que nadie los iba a señalar. Se equivocaron.