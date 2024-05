Populista, sin duda, es la recién aprobada reforma al sistema de pensiones impulsada por Andrés Manuel López Obrador y ejecutada en las cámaras -sin moverle una coma- por Morena y sus aliados. Esta reforma abusiva populachera, usurpadora, y atracadora, podría convertirse en un lastre para la economía del país en los años por venir, simplemente porque como casi todo lo que hace el actual régimen, emerge de una ocurrencia, sin planeación y sin contemplar los daños que ocasionaría. Sin embargo, genera cierta esperanza que en razón de lo burdo y desaseado de los procesos que caminó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), les dé “palo” y la eche abajo, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores.

Con el argumento de que el esquema actual de pensiones afecta injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues impide jubilaciones con el 100% del salario, optó por revertir los regímenes de pensiones, tanto el aprobado durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997, como el impuesto en el 2007 por Felipe Calderón.

El presidente López Obrador planteó la reforma y fue tomando forma hasta llegar a su aprobación en el Senado la madrugada del jueves 26 de abril y a la firma del decreto que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar -con show incluido en la conferencia mañanera- el 1 de mayo, con lo que ya entró en vigor e inició el proceso para que sea constituido oficialmente.

Cabe destacar que en el camino, la reforma cambió sustancialmente una de sus características fundamentales, que en un inicio era el pagar las pensiones con el último salario del trabajador al 100%, para finalmente establecer un tope de 16 mil pesos.

Pero lo que mayormente ha causado controversia en torno a esta nueva ley, es el hecho de que estará financiada inicialmente con el dinero producto de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años de edad, que por algún motivo no han retirado sus afores.

Para decirlo con todas sus palabras, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, robará los ahorros de toda la vida de los adultos mayores.

Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, explicó en entrevista para CNN Dinero los motivos por los que se rechaza la reforma.

“Bueno, lo primero efectivamente es una medida populista porque no hay manera de que con 2.500 millones de dólares puedas sostener una aportación que se está calculando en por lo menos 40 mil millones de dólares anuales, que sería lo que realmente se necesitaría. Entonces dices, oye, le voy a quitar a personas que no han recogido su dinero, 2.500 millones de dólares, cuando el problema es de 40 mil millones de dólares, pues evidentemente es populista el tema. En segundo lugar, tiene que ver con el antecedente que se genera, porque actualmente las afores son manejadas por bancos, por instituciones privadas, y el gobierno podría crear una única afore y entonces decidir en qué se va a invertir el dinero, y muy probablemente va a decidir invertirlo en sus proyectos que no han sido rentables. En esta administración se han llevado a cabo grandes obras y todavía ninguna es rentable. Entonces está el temor de que el dinero de mi pensión se invierta en cosas que no son rentables y en consecuencia no me generen intereses o dividendos para el futuro, y mi pensión en el futuro pues sea mucho menor por un lado. Y por otro lado, si pasa esta reforma, ¿de dónde van a salir 40 mil millones de dólares anuales para hacerle frente a las necesidades que está creando esta propuesta? Entonces, pues hay muchos temores por ambas partes, uno por lo que se genera de precedente y dos, pues por el hueco que se le va a generar a las finanzas públicas mexicanas”.

Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras