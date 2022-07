La senadora de Morena por Durango , la doctora en Medicina, Lilia Margarita Valdez Martínez ha lanzado la iniciativa de que se limite la venta de alcohol en los eventos deportivos. Esta iniciativa seguramente no será popular en las personas que van al futbol o a el beisbol como manera de entretenimiento, para desestresarse de los sucesos de la vida diaria o solo porque son aficionados del equipo del estadio al que van.

Entiendo que la senadora Valdez es la secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y que su petición tiene que ver con dos cosas. Una, que los espectáculos deportivos sean un lugar de esparcimiento familiar donde los niños puedan estar con las familias. La segunda, los lamentables hechos que sucedieron en el partido Querétaro-Atlas , la temporada pasada.

Comparto con la senadora que los espectáculos deportivos deberían de ser eventos donde las familias puedan acudir sin el temor a correr peligro por algún acto de violencia que se pudiera suscitar en las tribunas. Bajar la cantidad de cerveza que se vende en los estadios puede ayudar pero definitivamente no es la solución para que no sucedan este tipo de cosas.

Hay muchísimas otras cosas que hacer antes de pensar en la reducción de la venta de alcohol y es algo que se tendría que trabajar con las diferentes ligas deportivas.

Pensar que el problema que se dio en el partido Querétaro-Atlas tiene que ver con la venta de alcohol es conocer poco del tema de las Barras Bravas , a los que los de la Liga MX, insisten en llamarles “grupos de animación”. La pelea que terminó en el Estadio del Querétaro había comenzado semanas antes en las redes sociales donde se amenazaron y se dijeron hasta lo que no. Las barras, conociendo el pésimo manejo de la seguridad del estadio y muy probablemente en complicidad entre barra y seguridad, aprovecharon para vengarse de alguna tonta afrenta entre ambas. El estadio del Queretaro es un de los estadios más inseguros de la Liga MX y seguramente habrá otros estadios viejos en los que no se tienen o no se ha invertido en equipos de seguridad y vigilancia adecuados para poder controlar lo qué pasa en las tribunas y con la gente que va a los estadios.

Cuando se castigue realmente a los agresores y los directivos de la LigaMX tengan los suficientes tamaños para controlar o desaparecer a las barras, ahí se acabaría en un gran porcentaje la violencia.

La violencia también viene con la polarización. En Monterrey, cuando ha habido violencia no pasa tanto en los estadios, sino fuera de ellos. Puede ser en las calles vecinas o en las famosas caravanas cuando se juega el Clásico de la Ciudad. La seguridad en los estadios, regularmente es buena, los hechos violentos son reducidos y las directivas de los equipos han trabajado en la seguridad. La famosa FANid, equipos de seguridad con cámaras en los estadios y la identificación de las personas que entran al estadio ha logrado que se tenga un sentimiento de seguridad.

¿Ayudaría el límite de venta de cerveza en los estadios para reducir la violencia? Mire, yo tengo yendo al estadio, al menos al de los Rayados más de 35 años. He visto personas que se toman una o dos cervezas, el calor es fuerte. He visto a otros que se toman 6 o 7. Hechos violentos cerca de donde yo me sentado, pocos, muy pocos. Aún en el extinto estadio Tecnológico había pocos problemas.

Reducir el número de bebidas alcohólicas que se venden en los estadios puede ayudar, pero ¿quién puede determinar cuántas cervezas se necesita tomar alguien para agarrarse a golpes? Creo que cuando alguien tiene ganas de pelear no necesita mas de una cerveza para agarrar valentía.

Me tocó vivir en España hace ya un tiempo y en los estadios de La Liga , al menos en el Bernabéu, no venden cerveza. Que es lo qué pasa, que antes de que empiece el juego la gente empieza a tomar y muchos ya llegan tomados al estadio. ¿Qué diferencia hay entre llegar ya con copas al juego o tomárselas en la tribuna mientras se ve el espectáculo? No mucha.

Si quieren reducir la violencia en los estadios trabajen en la seguridad, en la identificación y veto de los liosos, en la seguridad fuera del estadio antes y después de los partidos. Trabajen la reducción y desaparición de las barras. Volvamos a las porras familiares, en el viejo Tecnológico había varias que no eran violentas y que si animaban los juegos. Lo mismo ha de pasar en todos los estadios.

Esperemos que los senadores se pongan a trabajar en otras iniciativas y que la senadora Valdez busque propuestas que realmente ayuden a los derechos de la niñez y de la adolescencia. ¿Qué tal trabajar en un nuevo modelo de guarderías? También esta trabajar en modelos educativos de tiempo completo. Hay muchas cosas que ayudarían mucho más a los derechos de los niños y jóvenes que quitar la cerveza de los estadios... ¿No cree?