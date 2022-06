IRREVERENTE

Les platico: Ayer le pregunté a un amigo que gusta del futbol: ¿a quién quieres poner en lugar del Tata Martino?, del que pide su renuncia porque la Selección Mexicana jugó de la chingada ante Jamaica. ¿Quieres que metan al Jamaicón Villegas o qué? Le pregunté con sorna e irreverencia. Se quedó callado, no sé si porque no le convenció el sustituto que le propuse como director del seleccionado tricolor o porque creyó que me lo estaba madreando. Confieso que mi pregunta tuvo la intención de la segunda opción.

Samuel el gobernador y Juan Ignacio el director

La misma pregunta -con en el mismo tono- les hago a los desenfrenados y sedientos ajonjolí de todos los moles que piden a golpes de tinaco y cacerola la renuncia o la petición de licencia del gobernador Samuel García a su cargo. Es lo único que se les ocurre como solución al problema del agua que aqueja a Nuevo León. Ah, esos tinaqueros y caceroleros también piden en los únicos chats donde los leen, que renuncie Juan Ignacio Barragán como director de la empresa Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

A éstos se suma otro matraquero de la oposición panista, entenado de Raúl Gracia -el de la “santísima trinidad” en vías de extinción- que se llama Carlos Alberto de la Fuente Flores y que en vez de ayudar a los electores de su distrito nicolaíta a acarrear agua, trae la misma cruzada de sugerirle al gobernador que pida licencia.

Entonces, desde esta irreverente trinchera les pregunto a ellos, como lo hice con mi amigo el futbolero:

¿A quién quieren poner en lugar de Samuel y Juan Ignacio? ¿A los activistas de pacotilla Berlanga, Guillén o al inestable Pato?

Digo, porque el asunto del agua es serio como para andar con babosadas como para andar gritoneando desde sus columnas de chal -que no de chat- o desde sus manifestaciones de protesta de tres en Palacio o en el Mercado Juárez o desde la Central de Autobuses o desde sus clausuras simbólicas a las oficinas de AyD.

¿Qué resuelven poniéndoles apodos mamones al gobernador y a funcionarios del gobierno?

Con sus estertores en busca de popularidad o audiencia no ayudan ni madres a que de los grifos brote el agua.

¿Soluciones?: Buaquen a TERNIUM, FEMSA, ARCA, Paco Cienfuegos, Cristina Díaz, Ildefonso, Susarrey…

¿Por qué el mentado diputado ese Carlos Alberto de la Fuente Flores no se ofrece a interceder por el gobernador, apostándose a las puertas de Ternium -en San Nicolás, donde está su distrito electoral- y exigirle a Max Vedoya el presidente de esa acerera, que no quiera taparle el ojo al macho al ofrecer migajas del agua que usa para alimentar sus voraces altos hornos?

¿Por qué los otros legisladores panistas, priyistas y petistas del Congreso local no hacen lo propio a las puertas de Arca y de Femsa para pedirles a sus presidentes lo mismo que a Max Vedoya?

¿Por qué el diputado Luis Susarrey no pide a sus electores sampetrinos que le bajen con la regada de sus jardinzotes de plantas exóticas y la llenada de sus albercotas, gracias a los pozos que les autorizó CONAGUA entre 1994 y el año 2021?

¿Por qué alguien de los oficiosos activistas y “periodistas” mencionados no va y se le para a Paco Cienfuegos a las puertas de su búnker “Casa Alameda” o a Cristina Díaz al suyo del palacio municipal de Guadalupe para pedirles que dejen de atizarle fuego a Samuel, desde las bocabajeadas trincheras priyistas?

¿Dónde andan en todo esto, Ildefonso Guajardo y la pléyade de legisladores federales de oposición para hacer lo mismo ante CONAGUA y con el presidente de México?

A todos estos, a los ilusos y a los omisos os digo…

Nomás les falta subirse a un cajón a gritar que Cristo ha vuelto o que ahí viene en camino. Nomás les falta decir que de vez en cuando se comunica con ellos el Arcángel Gabriel y que por ende son sus interlocutores.

El problema del agua ha servido para exhibir a los que están de duelo y a los que están en el suelo.

La bronca del agua que padece Nuevo León y que pronto se va a federalizar, por las razones que ya les he platicado, pone de manifiesto que las pirañas gustan de comer carne humana y lo que procede es volverlas vegetarianas o no dejarse de ellas.

Los protestantes de este año en NL se visten con su kit completo de “ciudadanos humillados”, siendo que se humillan ellos a sí mismos con tan patéticas peticiones y manifestaciones.

Un poco de rencor hacia ellos mismos no les vendría mal

Hacerse las víctimas revela su debilidades. Lo mismo hace el presidente todos los días desde su púlpito palaciego: victimizándose busca la compasión del electorado con miras al 2023 y el 2024.

Los protestantes de estos días en NL apelan a que se les tenga compasión, a ellos y a sus tres representados.

De los males que padecemos, ellos son el menor, y por favor, tómenlo como un ascenso.

Con sus protestas y peticiones le apuestan a la baja, no a la alta, como se debe hacer cuando hay inteligencia. El problema es que ésta no se les da y encima buscan que les celebremos sus babeantes ocurrencias.

No tienen tino, no le atinan al blanco porque piden renuncias y licencias y no son capaces de proponer a un sustituto valedero… o a dos o a tres.

Se venden a sí mismos como salvadores pero con sus arengas se pierden a sí mismos.

A ver, señoras y señores, háganme el favor de darle al gobernador y a Juan Ignacio una o dos o tres buenas razones para no mandarlos al carajo.