√ Puede la siempre correctamente llamada mafia del poder descalificar a Claudia Sheinbaum , pero no impedirán ni el INE ni el tribunal electoral ni el diario Reforma impedir que ella participe en la encuesta de Morena. En un partido que se creó en la rebeldía y en la resistencia pacífica no mandan los poderes fácticos. Así que ella participará en la encuesta y, si gana —lo más probable—, el instituto político de izquierda la registrará. Ya será problema de las autoridades electorales negar el registro.

√ Si le negaran el registro a Claudia , habría una segunda encuesta en Morena, que volverían a perder Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

√ ¿Quién ganaría la segunda encuesta de Morena, aplicada después de la injusticia del INE y el tribunal electoral contra Sheinbaum? Al final de este artículo la respuesta. Anticipo nada más que el candidato o candidata también tendría cola de caballo.

#EsClaudia entre los pescadores

Acudí en estos días vacacionales a Puerto Chale. La idea era ver ballenas y leones o lobos marinos. Ese bellísimo lugar, en el que residen menos de 500 personas, se encuentra más o menos a dos horas al norte del municipio de La Paz, Baja California Sur.

Cito a Wikipedia para conocer las principales características de Puerto Chale. Aclaro que en este plagio literario no incluyo comillas para facilitar la lectura, pero lo que enseguida reproduzco es copia fiel de lo que alguien publicó en tan excelente sitio de internet:

√ Comunidad pesquera localizada en la costa del Océano Pacífico.

√ Su altitud es de un metro sobre el nivel del mar.

√ Se encuentra en el extremo noroeste del municipio de La Paz, prácticamente en los límites con el de Comondú, en la Bahía Santa Marina, que forma parte de la más amplia Bahía Magdalena .

√ En dicha zona se encuentran otros puertos pesqueros sudcalifornianos como Puerto San Carlos, Puerto Cortés y Puerto Adolfo López Mateos.

√ La principal vía de comunicación es un camino de terracería que la comunica con la carretera Transpeninsular , de la cual la separa una distancia aproximada de 40 kilómetros. (Esta información de Wikipedia no es exacta quizá porque nadie la ha actualizado. El camino ya está pavimentado, y muy bien pavimentado, se nota el trabajo del gobernador Víctor El Profe Castro, y de la Transpeninsular al poblado no hay 40 kilómetros, sino poco más de 20).

√ De acuerdo con los resultados del Conteo de Población y Vivienda de 2005 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía la población total de Puerto Chale es de 256 habitantes, de los cuales 130 son hombres y 126 mujeres. (No debe haber ahora mucha más gente, ya que las personas que ahí trabajan en la pesca o llevando turistas a ver ballenas casi todas residen en Santa Rita, otra comunidad muy pequeña, esta ubicada en la Transpeninsular.

√ La principal actividad económica de Puerto Chale es la pesca. (Hay almeja chocolata , por cierto. Mi nieto mayor se decepcionó que, pese al nombre, no es un dulce).

√ No cuenta con servicios básicos como pavimentación, agua potable o luz eléctrica, pues esta solo es provista por un generador que no cubre al 100% de las viviendas de la población. (No sé si esto siga siendo así en todo el pueblo, pero me consta que telefonía celular sí hay y el servicio es bueno si no se aleja uno más de 20 metros de las viviendas).

√ Wikipedia cita una nota de 2008 La Jornada: El ciclón puso a Puerto Chale en el mapa: “Todas las casas construidas con madera y lámina de cartón fueron destrozadas por el huracán Norbert”.

¿Quién puso una barda de Claudia en Puerto Chale?

Ahí, en ese lugar que vale la pena visitar, sobre todo porque hay muy poca gente, alguien pintó una barda: “Para que siga la transformación #EsClaudia” .

El letrero no está ni siquiera a la vista de los y las turistas, que llegan y se suben a las lanchas para lanzarse sin perdida de tiempo a la búsqueda de ballenas y lobos marinos, estos abundantes: vi cientos y hasta miles de tan ruidosos y simpáticos animales. Advertí la existencia del letrero de #EsClaudia buscando a una persona para que me abriera el baño, que alguien había dejado cerrado.

Esa barda no tiene rentabilidad político de ningún tipo. O solo la tendría si el INE empadronara a los leones marinos y reconociera la doble nacionalidad —y por lo tanto los derechos electorales en México— de las ballenas que llegan de Alaska, Estados Unidos, y de los mares de Canadá.

Es decir, o Sheinbaum tiene aliados entre los pescadores de Puerto Chale —podría ser el caso, ya que todos ellos, así me lo dijeron, están contentos con AMLO — o quizá alguno de sus enemigos colocó ahí la barda no para beneficiar a la corcholata electoralmente hablando, ya que en ese lugar no tiene sentido la propaganda política, sino más bien para perjudicar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México: es decir, para usar el pequeño muro como prueba ante el INE de que Claudia realiza actos anticipados de campaña.

A mi nieto no le sorprendió la barda. Cuando le pedí que la viera me dijo nada más con cara de no es novedad: “Ya sé, es Claudia”. Mi hija tomó una foto. Como se aprecia en la imagen, ahí no hay gente, pero sí dos perros, que siempre están presentes en los pueblos de México.

EnPuerto Chale

Mostré al lanchero una foto de los espectaculares de Claudia en los que luce su cola de caballo , y este hombre me dijo: “Estaría bueno uno aquí, ¿no cree?”. Pensé que nadie se atreverá a llevar uno de tales anuncios a Puerto Chale porque no valdría la pena, excepto tal vez como prueba de actos anticipados de campaña. Es lo que concluí después de escuchar al panguero —nunca he sabido por qué en ciertas localidades a las lanchas les dicen pangas—.

Reforma y la gente de Ebrard van por la descalificación de Claudia

Si no consiguen la eliminación de Claudia como aspirante presidencial , lo único que lograrán los editores del diario propiedad de Alejandro Junco de la Vega será incrementar los números de ella en las encuestas de preferencias electorales, ya bastante elevados: es la líder.

¿Hay argumentos jurídicos para descalificar a Claudia, además del berrinche del equipo de Ebrard, de algunas columnas de opinión y de los deseos del diario Reforma, que ya sentenció basado en el punto de vista de alguien que se robó las elecciones de 2006, Luis Carlos Ugalde?

El Instituto Nacional Electoral deberá investigar las denuncias, si las hay. Y, en este caso, la autoridad electoral llegará hasta donde se lo permitan las pruebas que presenten quienes denuncien.

Quien denuncie deberá demostrar cuántos espectaculares hay y quién los pagó. Lo primero puede ser complicado: hay que recorrer todo el país con un notario; lo segundo puede ser sencillo porque hay diputados y diputadas que admiten haber financiado los anuncios.

¿Que tales anuncios benefician a Claudia en forma indebida? Es discutible y, por lo tanto, lo decidirá el tribunal electoral si le llega el asunto y, desde luego, en función de la calidad de las pruebas que existan.

La defensa es muy sencilla, me parece : Claudia lo único que puede hacer es deslindarse de lo que hagan otras personas, y ya lo hizo. Esto es, ella no puede controlar a sus simpatizantes, ni a los que ponen espectaculares en las ciudades ni a quienes pintan bardas en una pequeñísima localidad de la costa sudcaliforniana.

¿Y si eliminaran a Claudia? ¿Ya pensaron Ebrard y Reforma lo que pasaría en ese caso?

Si a los precedentes nos vamos, si el INE y el tribunal electoral descalificarán a la muy probable ganadora de la encuesta de Morena, tendría que haber una nueva. Es decir, la candidatura no sería automáticamente para el segundo lugar, Marcelo Ebrard. Ya es hora de que Marcelo despierte de su sueño de ganar por default . Hay que competir, Marcelo: las candidaturas regaladas ya no existen.

En Guerrero se descalificó al candidato de Morena y lo que ocurrió fue que la candidatura se la quedó la hija del personaje. Esta mujer ganó porque se identificó con papá, que era el más popular. Como él le decían Toro , ella hizo campaña como Torita . Nadie la conocía, y a pesar de eso ganó.

No sería descartable que el hijo o la hija de Sheinbaum —o hasta su novio y futuro marido— ganaran la segunda encuesta si hicieran campaña con la imagen de ella. Hasta con la cola de caballo promocionarían sus aspiraciones, ya que se trata de un peinado utilizado por hombres y mujeres.

Ernesto Zedillo ganó con facilidad las elecciones de 1994 porque sustituyó a Luis Donaldo Colosio con quien se identificaba un poco. Bastante más grande habría sido la ventaja de Diana Laura Riojas, la esposa de Donaldo, si el PRI se hubiera atrevido a nominarla.

En el caso de una descalificación de Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador se las arreglaría para influir en Morena, de tal manera de no permitir que la mafia del poder se saliera con la suya.