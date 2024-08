En dos días se han registrado cinco personas, como aspirantes a la fiscalía general de Sinaloa . Esto tras la renuncia de Sara Bruna Quiñonez.

Dos mujeres y tres hombres, esperan que su perfil sea evaluado ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP). Otro perfil femenino que se apunta, a priori, si la tendencia en la 4T se mantiene, y en el congreso deciden decantarse por una mujer.

Como lo dije en mi entrega anterior, quien llegue como nueva o nuevo titular de la FGE Sinaloa, deberá ser un perfil serio, pero sobre todo con la valentía suficiente para poner orden y darle lustre a la institución. Debe ser alguien que dimensione la magnitud de la responsabilidad que implica el cargo. La convocatoria continúa abierta y se requiere de participación para enriquecer el proceso.

Los inscritos tienen formación y experiencia, tres de ellos actualmente son funcionarios de la propia FGE. Quizá de ahí salga el nuevo fiscal. Habrá que esperar la terna final y después ver en las comparecencias quien podría tener mejores opciones. Los diputados finalmente tendrán la última palabra.

La fiscalía del estado estará urgida de alguien que se vuelva cabeza visible y pueda articular a una institución que necesita no solo un lavado de cara, sino una reestructuración prácticamente completa.

. - La FGR sigue su investigación

Al respecto de la información publicada por la FGR sobre la investigación de los hechos del día 25 de julio lo único que diría es: no hay que perder de vista que la línea de investigación con la que la FGE bateó de ‘strike’ y ‘ponchó’ a la ex fiscal no ha sido una ocurrencia, sino que proviene de la versión primaria de un testigo.

A partir de ahí, valore usted el amarillismo de las notas periodísticas que sobrevuelan el caso. Al testigo se le debe proteger dadas las dimensiones que toma el caso. La investigación merece máximo respeto y el manejo de la prensa debe ser el más responsable posible.

. - Norma Piña ha fallado estrepitosamente

Las manifestaciones siempre son válidas. Nada más democrático y republicano que el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Pero el paro en que ha entrado el Poder Judicial de la Federación es casi vergonzoso.

Los ministros presionando a la base trabajadora para manifestarse en favor de los privilegios de esa “aristocracia togada”, es un completo despropósito. Hace años que el PJF dejó de velar por los intereses de un pueblo que acaba de demostrarles en las urnas que quiere un cambio profundo en el poder judicial.

Norma Piña ha fallado en argumentar en contra de la reforma. Ha fallado en posicionar su mensaje en el pueblo porque simplemente no le habla a las y los mexicanos, sino a la camarilla empresarial y política a la que se debe. Ha fallado también en su timing y estrategia, anteponiendo sus intereses a los intereses del pueblo e incluso de sus propios colaboradores.

X: @vanessafelixmx