“¿Quién puede renunciar a ser feliz?” La verdadera carta de amor de Ricardo Monreal a Morena

Ricardo Monreal es el hombre del momento por circunstancias nada envidiables que lo han puesto contra la pared para despedir al 2021.

En apenas una semana Ricardo Monreal ha pasado por:

La detención de uno de sus más grandes amigos ( José Manuel del Río Virgen ).

). La lucha contra las fuerzas que lo quieren fuera de Morena.

La difusión de un audio de una supuesta conversación personal.

En este espacio no nos vamos a detener a revisar la vida privada de Ricardo Monreal. A nadie le interesan las relaciones personales del senador y todo audio obtenido de manera ilegal debe de ser condenado.

No obstante, el audio atribuido a Ricardo Monreal es de un alto contenido literario: uno lo escucha y no puede evitar sentir que cada palabra circula por el cuerpo y lo estremece.

Así, omitiendo los detalles en torno a en qué contexto pudo haber Ricardo Monreal dicho esas palabras, el audio en cuestión podría entenderse como una carta de amor a Morena, su Morena de la que es fundador y que ahora lo desconoce, lo quiere lejos.

“Ni me arrepiento de nada, lo recuerdo con frecuencia, cada vez que te veía era emoción; cada día que iba a verte, era emoción; si pudiera volver a estar contigo aunque sea una hora, o un día, lo haría ¿Quién puede renunciar a ser feliz aunque sea en fragmentos?” Audio atribuido a Ricardo Monreal

¿Quién no puede imaginar a Ricardo Monreal hablando en una asamblea de Morena con el corazón en la mano, asegurando que no se arrepiente de nada del camino recorrido hasta ahora, y que no tendría por qué renunciar a algo que lo hace tan feliz, como es el poder que ejerce desde Morena?

El propio Monreal lo dijo hace unos días en un video: no se irá de Morena y lleva 24 años acompañando el movimiento del presidente AMLO. Es fundador y militante de Morena. Participó y ayudó a organizar las asambleas que dieron vida a Morena como partido político.

El supuesto ataque político del gobierno de Veracruz en contra de José Manuel del Río Virgen puede ser una manifestación más de los intentos de fuerzas al interior de Morena por sacar a Ricardo Monreal de la lucha por la candidatura presidencial en 2024.

“¿Quién puede renunciar a ser feliz aunque sea en fragmentos?” Audio atribuido a Ricardo Monreal

¿Por qué tendría que renunciar Ricardo Monreal a ser feliz en Morena aunque sea en fragmentos, aunque sepa que sus aspiraciones presidenciales tienen nulas posibilidades en el mundo de lo real?

Como bien dice el audio atribuido a Ricardo Monreal: “cada adía que iba a verte, era emoción”. Cuando el sexenio concluya y si la ruptura con Morena se confirma, por supuesto que Monreal extrañará con profunda emoción ser el centro de atención en el Senado como presidente de la Junta de Coordinación Política. Desde luego que echará de menos negociar en lo oscurito los acuerdos del poder verdadero, las gestiones con otros partidos para cumplir las órdenes del presidente, los videos en su Twitter, las fotos con el Canelo Álvarez... tantas cosas.

Sólo Ricardo Monreal y Morena saben lo que ocurre en su relación, los que desde afuera los vemos como una historia de amor imposible, no podemos hacer más que esperar el aparente funesto destino de ese romance; porque pareciera que, en efecto, que la felicidad que vale sólo nos llega en fragmentos.