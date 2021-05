¿Quién le hace las canciones a Pancho Pelayo allá en BCS?

“Tierra de oportunidades y la fuerza está en su gente...Baja California Sur, todo lo puede” Jacobo Davis

Hoy recordé uno de esos tantos viajes que hice a las tierras lejanas de Baja California Sur , - iba de regreso a la ciudad de México-, me toco en el viaje un joven que literal llegó corriendo porque casi perdía el vuelo. Se sentó junto al pasillo y noté su gran alivio... ¿Quién no llama la atención cuando está a dos de perder un vuelo y llega corriendo?, Jacobo y después yo.

Me dio mucha risa...le dije “casi pierdes el vuelo”. Así, inició nuestra plática.

Jacobo Davis, de 28 años de edad, iba rumbo a la ciudad de México a perseguir un sueño.

Resultó que Davis-que no tiene nada que ver con el gobernador de BCS , Carlos Mendoza Davis, porque la mayoría de los que tienen ese apellido son del municipio de Loreto; digo, por sí se lo preguntaban -, tenía una audición musical y lo esperaban en el AICM, para un Reality, La Voz México.

Me sorprendió, porque además de cantar es maestro de educación primaria. Un profesor que da clases, con videos en YouTube realizados por él mismo, desde su teléfono celular. Le gusta la docencia, escribir y producir música, sin duda es su pasión.

Estábamos en el inicio de la pandemia, y comentamos lo que podría pasar si el Covid-19, se quedara en nuestras vidas. Y se quedó. Llevábamos cubrebocas y gel antibacterial. Todo un tema.

A casi un año de que nos conocimos en ese vuelo de La Paz-CDMX , recientemente platicamos sobre su participación en la campaña de Francisco Pelayo mejor conocido como “Pancho Pelayo”, candidato del PAN a la gubernatura de Baja California Sur.

Le pregunté que hacía con Pancho, andaba como cuando lo conocí...corriendo.

¿Qué estaba haciendo? música...

Jacobo, escribe y canta los jingles de campaña de “Pancho Pelayo” en BCS, tiene varios temas importantes que se llevan en la campaña del candidato del PAN. Los temas musicales que escribió son muy buenos, tienen sentido.Para las cosas espantosas que escuchamos en esta época electoral, créame que le digo la verdad.

Deberían de escucharlos Belinda, Ricardo Montaner, María José y Christian Nodal, quienes fueron los couch que estaban cuando Jacobo Davis cantó en La Voz México, el año pasado.

No pierde la esperanza de regresar a La Voz

Davis, ha trabajado mucho en esa campaña, tiene actitud. Hoy escribo de Jacobo, porque además de qué fue el día del maestro y conozco el apoyo que tiene con los niños y los jóvenes, son personas que debemos conocer y reconocer.

Recuerdo cuando lo entrevistaron previamente en La Voz y les envía un mensaje a sus estudiantes:

“Cumplir los sueños, significa demostrarle a mis alumnos, que él que lucha, él que se esfuerza y él que se atreve a hacerlo, lo puede lograr”. Jacobo Davis

Jacobo, viene de una familia trabajadora que vive en Loreto, un municipio de BCS . Lucha por una oportunidad de cambio. Se lo merece, merece una oportunidad. Esperemos que “Pancho Pelayo” se la dé, y que se dé cuenta que en su equipo, sí hay gente que se compromete en hacer las cosas bien.

Por eso uno nunca sabe, quién se siente al lado de uno en los aviones. ¡Mire no más!

Jacobo Davis rumbo al programa de La Voz en la CDMX. A 9 días de cumplir un año de ese encuentro. (Stephanie Palacios)

Y justo allá en esas tierras lejanas, el día de hoy parece que habrá un round entre Armida Castro, la candidata del PVEM y Víctor Castro el candidato de Morena, ambos rumbo a la gubernatura de BCS . Lo bueno que no son hermanos-digo por aquello del apellido Castro-uno nunca sabe.

Parece que es un tema relacionado con datos personales, una app. Eso me cuentan mis fuentes por allá...Además de que este fin de semana la vocera del PVEM -que en lo personal no tiene nada de Verde- Federica Quijano, cantante del grupo Kabah, quienes cantan el tema de “La Calle de las Sirenas”, un clásico de la música pop, andaba en La Paz , paseando en el Malecón, diciendo que las playas estaban muy limpias, para estar cerca de la carretera. Eso pues no es un dato curioso, el Malecón que es una atracción turística de La Paz , muy conocido, siempre está limpio.

De paseo por el Malecón de la Paz en Baja California Sur. (federicaquijano)

Federica del grupo Kabah se une a la campaña de Armida Castro Guzmán del PVEM a gobernadora. Ricardo del Río

Cantante de "La Calle de las Sirenas" se integra a la campaña de Armida Castro en BCS. (Especial)

Pero bueno. Otro que andaba también en el estado fue Diego Boneta , el actor que interpreta a Luis Miguel en la serie de Netflix, subió a sus redes sociales- Instagram- una foto en Los Cabos , la tierra en la que fue alcaldesa Armida Castro por Morena.

Diego Boneta en Los Cabos, BCS. (Diego Boneta)

Pero no solo Baja California Sur, da de que hablar. ..Le cuento que en el Estado de México , en las oficinas nacionales de Morena sonaron las alarmas cuando vieron la mano del gobierno del Estado de México metido en las campañas, lo cual le haría perder al menos 11 diputaciones federales de las que ganó en 2018 en ese estado. Y más alarmas sonaron cuando vieron que el operador político es el mismo subsecretario de Rosario Robles, Ernesto Nemer quien ahora despacha en la Secretaría General de Gobierno, muy cerca de la oficina que anhela en 2023.

(Especial)

Hablando de la señora Robles, se dice que en el partido de Fuerza México , trabaja la hija de Rosario, Mariana Moguel, quien coordina la campaña del hijo de Pedro Haces, en Tlalpan. El mensaje es que...Moguel debería de pregonar el apoyo a las mujeres, como dice. Pero en fin, eso se lo platico en otra columna.

(Especial)

Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Vicente García Pérez , quien trabajaba en el área de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, murió esta madrugada debido al Covid-19. Un abrazo a su esposa e hijos. Betty mucha fuerza.

