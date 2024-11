Sabemos que el tipo, Donald Trump, es una persona agresiva, amenazante, con una personalidad delirante y hasta psicótica, diría yo.

El día de ayer, Trump se puso su disfraz de villano y dijo que va a castigar a México si este no controla el tráfico de fentanilo y si sigue sin poder detener la migración hacia Estados Unidos.

Me llamó mucho la atención la columna de hoy de nuestro director, Federico Arreola, en la que dice que muchos y muchas empresarios y empresarias podrían apoyar a Claudia Sheinbaum para lograr un especie de diálogo pacífico y negociador frente al amenazante Donald Trump.

Dijo también que ni siquiera deberíamos de considerar a Marcelo Ebrard como uno de los “gladiadores” de la presidenta. (Por favor, vayan a ver la película y me cuentan qué les pareció).

Pues sí, tiene toda la razón. Marcelo Ebrard se desdibujó del mapa político y quién sabe a qué se dedica o qué hace, pero de que cobra un dineral, lo cobra.

Pero don Federico nos dice que el índice de popularidad de claudia Sheinbaum está con el 70% de aprobación. Sí, pero esto no sirve de mucho si la gente no la respalda genuinamente.

No creo que haya cosa que le dé más miedo a Trump y a cualquier otro líder abusivo y amenazante como él, que ver a una presidenta respaldada por todos los millones de votantes que la eligieron a ella.

La cosa está en que todas esas personas que votaron por Claudia Sheinbaum no están ni siquiera enteradas de las afrentas y amenazas del tipo loco de al lado. Están en su mundo, sobreviviendo, y deberían de hacer mucho más. Deberíamos todos.

Claudia Sheinbaum debería de organizar un evento en donde se le vea a la gente genuinamente apoyándola y estando de su lado.

No solo a los ricos empresarios que quizá con el dinero que tienen deslumbren pero hasta ahí. Me refiero a esa gente común y corriente que lucha por sobrevivir diariamente, y que está en contra del maldito racismo y la xenofobia de Donald Trump.

Me gustaría que el apoyo de la gente hacia Claudia Sheinbaum contra los malos tratos de Trump fuera genuino. Gente genuina, no pagada, no paleros.

Es hora de sumar y no de restar. Es hora de dejar de tirarle hate a los y las ciudadanas que quieren defender a Claudia de un tipo como Trump.

Esperaría también que Claudia tuviera esta humildad como para convocar a los mexicanos para apoyarla y hacerle frente a un presidente que se sabe, no está estable mentalmente y podría hacerle mucho daño a nuestro país. Pero ella tiene que contar con mucha sensatez para solicitar que se le apoye. Obviamente esto no es un llamado a la guerra, sino a la pacificación.

Creo que Trump será mucho más agresivo con Claudia Sheinbaum que con López Obrador. Además de todo es machista.

¿Es tiempo de unir fuerzas? Sí, es tiempo.

Es cuanto.